Cómo retomar tu rutina de entrenamiento

Si no compruebas tus progresos con regularidad, es posible que pases por alto las mejoras más pequeñas y menos evidentes, por lo que es más fácil que caigas en la tentación de tirar la toalla. "A veces, los progresos no se ven a simple vista", advierte Fearon. Quizá pienses que te has estancado, pero puede que tengas más energía, que estés saltando más alto cuando juegas al baloncesto o que descanses mejor por las noches. Todos esos cambios son victorias de nuestro cuerpo. Te recomendamos que sigas estos métodos para evaluar tus triunfos:

Thompson Rule recomienda hacerse tres preguntas después de cada entrenamiento: ¿Qué he hecho bien? ¿Qué cambiaría? ¿Qué mejoraré la próxima vez? Así, te obligas a sacar algo positivo de cada sesión de entrenamiento siendo realista con tus progresos. Y al mismo tiempo, te planteas qué podrías hacer para mejorar tus entrenamientos y, así, avanzar más rápido. Repite el entrenamiento de referencia cada 4-8 semanas para comprobar tu forma física en general, según sugiere Rothstein.

Deberías empezar a notar los progresos después de entrenar varias semanas consecutivas, según Thompson Rule. Aun así, es recomendable concederse un periodo de gracia de un mes, centrado en "volver a integrar la rutina de entrenamiento en nuestra vida", añade. Durante ese proceso te ayudarán cosas como descubrir qué equipación te hace sentir mejor, detectar cuál es el mejor momento del día para entrenar o aceptar que tal vez debas hacer algunos cambios en tu nueva rutina hasta que te adaptes.