Cómo retomar tu rutina de entrenamiento

01. Evalúa la situación de forma objetiva.



Debes tener claros los puntos de partida y de llegada. La Nike Master Trainer Joslyn Thompson Rule nos lo explica: "Si quieres entrenar para volver a correr carreras de 5 km a gran velocidad o de forma frecuente, el primer paso sería recorrer esa distancia a un ritmo bajo (entre caminar y correr) y comprobar cuánto tiempo tardas en conseguirlo. Si tu objetivo es volver a hacer flexiones sin esfuerzo, túmbate en el suelo y comprueba cuántas puedes hacer. A esto se le considera un entrenamiento de referencia y te ofrece una manera de medir tus progresos cada vez que lo repites".



Pero ¡ten cuidado! No caigas en la tentación de compararte en tu estado actual con una versión pasada de ti que estuviera en mejor forma. "No lo hagas, ya que puedes llegar a obsesionarte por perseguir unos resultados concretos y arriesgarte a sufrir lesiones por querer ir demasiado deprisa", nos advierte. "Cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer las mismas cosas que antes, nos decepcionamos, y eso puede provocar una respuesta negativa y un descenso de la motivación", explica. "Además, los entrenamientos suelen parecernos menos difíciles en nuestra memoria de lo que realmente fueron. Cuando volvemos a intentarlos en peor condición física, podemos sentirnos incluso más frustrados". Esto puede mandarte directamente de vuelta al sofá, así que, mejor aprovecha la motivación de tu yo del pasado: sabes que ya has tenido una buena forma física y que puedes recuperarla.





02. Traza un plan y cíñete a él.



Cuando reúnes los ingredientes correctos y sigues todos los pasos de la receta, lo normal es que obtengas el resultado esperado. El mismo principio se aplica al ejercicio. Planea con precisión qué quieres trabajar y cómo lo harás: así tendrás más posibilidades de obtener los resultados que quieres. "Esto puede ayudarte a que no abarques demasiado al principio y te satures", nos explica Fearon. También puede ayudarte a seguir por el buen camino cuando un obstáculo se interponga en tu camino (ya sea un proyecto exigente o una mala semana con tu pareja).



Para trazar un plan adecuado, piensa en tus objetivos: ¿quieres volver a mantener una rutina o recuperar una habilidad? "A continuación, ponte un objetivo semanal (por ejemplo, entrenar tres días a la semana), uno mensual (como incrementar la fuerza para levantar pesos muertos) y otro trimestral (superar tu récord personal levantando pesos muertos)", sugiere Rothstein, quien también recomienda planificar los entrenamientos al menos con una semana de antelación.



Según nuestro experto, lo mejor es comenzar con dos o tres entrenamientos de intensidad baja o moderada durante las tres o cuatro primeras semanas para que los músculos se acostumbren al esfuerzo sin lesionarse. A partir de entonces, puedes añadir un entrenamiento semanal y luego otro y otro hasta que llegues a los seis entrenamientos semanales (probablemente, la cantidad a la que llegarías en tu pico de máxima actividad). Cuando puedas entrenar al menos cuatro días a la semana, podrás incrementar la intensidad de dos o tres sesiones a la semana, como máximo.



"Cuando completes un entrenamiento que solía dolerte sin agujetas en las 48 horas siguientes, sabrás que ha llegado el momento de añadir más peso o aumentar la intensidad de los movimientos", nos explica Rothstein. En lo que respecta al cardio, Rothstein recomienda concentrarse al principio en entrenamientos de una intensidad baja o moderada de entre 30 y 45 minutos para mejorar nuestras características aeróbicas. Cada semana puedes añadir 5 minutos a la sesión y, cuando llegues a la duración deseada, trata de mantenerla al tiempo que aumentas la intensidad. Puedes moverte más deprisa, añadir resistencia o inclinación, o incluso tomarte menos descansos y más breves.