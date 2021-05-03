La rutina estrella de la futbolista internacional Ada Hegerberg te puede ayudar a cumplir tus objetivos

Haz brillar tus objetivos
Coaching
Brilla con tu máximo esplendor mientras persigues tus objetivos reduciendo la tensión con este divertido movimiento de actitud y acción de la jugadora de fútbol internacional Ada Hegerberg.
Gracias a la cultura del selfi, la mayoría hemos oído hablar de "la hora dorada". Ese momento justo después del amanecer o antes del atardecer ideal para hacer fotos con la mejor luz natural (#nofilter). Pero también hay otras definiciones. Para las personas que acaban de dar a luz, es la primera hora de contacto piel con piel con su bebé. Y para la estrella del fútbol mundial Ada Hegerberg, es la sesión fuera de horario en la que perfecciona las bases de su deporte con su padre y su hermana, como chutar de cabeza, lanzar penaltis o tirar con su pie "más débil".
La noruega de 25 años lleva practicando la misma rutina en casa desde los 10 u 11 años. Y aunque ahora es la delantera principal del equipo más dominante del mundo, el Lyon, y la máxima anotadora de la historia de la mayor competición europea, dice que no tiene ninguna intención de dejar atrás su estrategia favorita.
Y tampoco debería. A la vista está que le está funcionando muy bien, probablemente porque para ella la hora dorada es tanto psicológica como física. Crear tu propia hora dorada también puede ser algo maravilloso para ti.
Vale, pero ¿qué es exactamente la hora dorada?
La psicología no tiene un término concreto o una definición documentada para la hora dorada, por lo que su significado depende en gran parte de ti. Sin embargo, Stephanie Cacioppo, neurocientífica, directora del Laboratorio de Dinámica Cerebral de la Facultad de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago y miembro de Nike Performance Council, afirma que existen pautas para distinguir una hora dorada entre las demás horas:
- Debe ser intencional. No se trata de otra tarea pendiente sin más.
- Debe ser un espacio seguro y libre de juicios (y eso incluye los tuyos propios).
- Debe ser un tiempo que dediques a hacer algo que te guste y que te haga feliz, ya sea practicar un deporte, una afición (por ejemplo, cocinar, jugar al ajedrez o dibujar), o perseguir un sueño profesional, como escribir una novela.
- Debe enfocarse a perfeccionar tus habilidades (y esto es lo que te ayuda de verdad para destacar en los momentos importantes).
Por qué debes apuntar a lo más alto
Si se hace bien (de esto hablaremos más adelante), una hora dorada puede ofrecerte ventajas que no encontrarás en un entrenamiento normal, una Long Run o una sesión con tu bloc de dibujo. Algunas de ellas son:
1. Mejoras tus puntos débiles.
Según Christopher Janelle, profesor y director del Laboratorio de Psicología de Desempeño en la Universidad de Florida, cuanta más experiencia acumulas y cuanto más perfeccionas tus habilidades, más fácil es olvidarse de las reglas básicas. "Recuperar las bases suele ser la solución para superar retos que parecen más difíciles de lo que realmente son", afirma.
Por ejemplo, si te cuesta levantar un peso concreto durante el cross training o realizar unos pasos de baile complicados, revisar las reglas básicas en tu hora dorada puede ayudarte a ver dónde estás fallando. Hegerberg nos explicaba en una entrevista reciente que "debes repetirlo lo mejor posible para ver los resultados", y Janelle y Cacioppo opinan igual.
2. Ganas confianza.
La repetición es muy útil para desarrollar dos habilidades mentales que favorecen el rendimiento: la autoeficacia y la confianza. "Cuando repites el mismo movimiento o rutina una y otra vez, sabes que lo dominas porque lo has practicado muchas veces. En eso consiste la autoeficacia. Sabes que te saldrá bien", dice Cacioppo. La autoeficacia genera confianza, que es la habilidad de creer en ti. Es crucial en momentos de mucha presión, como por ejemplo justo antes de lanzar un penalti. "La confianza es una defensa contra las distracciones mentales o externas que te ayuda a despejar la mente para concentrarte en la tarea de forma eficiente", explica Janelle.
¿Y si aun así te sale mal o pierdes? Bueno, eso le pasa a todo el mundo, incluso a Hegerberg. "Tu hora dorada puede servirte para recordar que has trabajado mucho y que puedes lograrlo", dice Cacioppo. "Demuestra que no has dejado de intentarlo, así que debes confiar en que mejorarás".
3. Adquieres un mayor control.
Tu hora dorada es tuya y eso es algo que se mantiene igual a lo largo del tiempo. "Te ofrece un espacio sistemático para gestionar deliberadamente los pensamientos y las emociones de manera consciente, da forma a cosas que suelen ser escurridizas o abstractas y te ayuda a lidiar con esas ideas para no entrar en bucle", dice Janelle.
En otras palabras, es una rutina que te ayuda a superar cualquier cosa que te descoloque, ya sea una derrota aplastante, una ruptura o, sin ir más lejos, una pandemia. Según Cacioppo, es un hábito que puede ayudarte a recuperar la energía y la paz necesarias para lidiar con cualquier factor de estrés, lo que se conoce como resiliencia.
"La hora dorada también es útil para resolver momentos o factores críticos", añade Janelle. Imagina que entras en un bucle mental desagradable porque no has alcanzado el récord personal que esperabas, porque no te ha salido bien un dibujo o porque alguien ha hecho un comentario negativo sobre ti. "Puedes usar el entorno seguro de tu hora dorada para visualizar este tipo de experiencias, identificar cómo te hacen sentir y modificar tu respuesta para reaccionar eficazmente en un futuro", dice.
"Tu hora dorada puede servirte para recordar que has trabajado mucho y puedes lograrlo".
Stephanie Cacioppo
Miembro del Nike Performance Council
4. Sintonizas más con tu yo interior.
A veces, acabas con una función o un estilo de vida que no están alineados contigo o con lo que tú quieres. Pero dar prioridad a tu verdadero yo en el día a día es superimportante para conseguir una vida plena y feliz, tal y como nos cuenta Cacioppo. "Volver a una de tus rutinas o actividades, especialmente si la empezaste hace años, te ayuda a reconectar con tu yo interior en los momentos de presión", ya sea por parte de tu familia o de una organización que lo apuesta todo por ti. La hora dorada de Hegerberg podría ser uno de los factores clave que la ayudan a mantener los pies en el suelo a pesar de todos sus méritos, según señala Cacioppo.
5. Te diviertes.
Según Janelle, si no disfrutas de una actividad o del camino hacia un objetivo, lo más probable es que abandones. También nos cuenta que tener una hora dorada relacionada con lo que haces, como jugar a la pelota con tu padre, dibujar tu animal favorito o retomar una receta de cocina que aprendiste en tu infancia, y no tomarte estas cosas demasiado en serio, te ayudará a recordar lo que te animó a apuntarte a esa actividad al principio. Además, según Cacioppo, progresas más rápido cuando disfrutas, porque eso hace que te involucres más.
Cómo crear tu hora dorada
No te preocupes: a pesar de su lujoso nombre, crear una hora dorada es increíblemente sencillo. Solo tienes que elegir una actividad que te encante y quieras mejorar. Después, fija la duración de la "hora" y la frecuencia, y decide si quieres hacerlo en compañía o no.
"No hay respuestas correctas o incorrectas", dice Cacioppo. Pero lo ideal es que tu "hora" dure lo suficiente como para que te sumerjas del todo en la actividad (unos 20 minutos o más), y que la hagas con la regularidad suficiente como para retomarla con ganas (cada día, una vez a la semana o una vez al mes o por temporada). Pon el móvil en modo avión, quítate el calendario de la vista y haz todo lo necesario para que nada te moleste durante ese tiempo.
¿Y qué hay sobre la actividad que harás en la hora dorada? Cacioppo recomienda repasar las habilidades rudimentarias que aprendiste al principio, especialmente las que no has practicado últimamente. Y, lo más importante, fíjate en si sonríes mientras lo haces. Si no es así, probablemente no te estés enfocando de la forma correcta, así que vuelve a calibrar hasta que consigas una sonrisa de forma natural. Cuando lo consigas, habrás logrado la luz perfecta para la foto sin darte cuenta.
Texto: Charlotte Jacobs
Ilustración: Rune Fisker
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