La rutina estrella de la futbolista internacional Ada Hegerberg te puede ayudar a cumplir tus objetivos

Cómo crear tu hora dorada

No te preocupes: a pesar de su lujoso nombre, crear una hora dorada es increíblemente sencillo. Solo tienes que elegir una actividad que te encante y quieras mejorar. Después, fija la duración de la "hora" y la frecuencia, y decide si quieres hacerlo en compañía o no.



"No hay respuestas correctas o incorrectas", dice Cacioppo. Pero lo ideal es que tu "hora" dure lo suficiente como para que te sumerjas del todo en la actividad (unos 20 minutos o más), y que la hagas con la regularidad suficiente como para retomarla con ganas (cada día, una vez a la semana o una vez al mes o por temporada). Pon el móvil en modo avión, quítate el calendario de la vista y haz todo lo necesario para que nada te moleste durante ese tiempo.



¿Y qué hay sobre la actividad que harás en la hora dorada? Cacioppo recomienda repasar las habilidades rudimentarias que aprendiste al principio, especialmente las que no has practicado últimamente. Y, lo más importante, fíjate en si sonríes mientras lo haces. Si no es así, probablemente no te estés enfocando de la forma correcta, así que vuelve a calibrar hasta que consigas una sonrisa de forma natural. Cuando lo consigas, habrás logrado la luz perfecta para la foto sin darte cuenta.