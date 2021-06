¿Cuáles son los entrenamientos de referencia? ¿Y cómo se utilizan?

Cómo programar un entrenamiento de referencia

Frost explica que puedes hacer un entrenamiento de referencia en tres momentos diferentes: cuando vas a comenzar a practicar deporte o vuelves después de un parón (para establecer el punto de partida), cuando has estado haciendo la misma rutina durante un tiempo y necesitas una revisión (para ver si estás avanzando), y cuando quieres mejorar algo en concreto (para hacer un seguimiento de los avances más pequeños).



Independientemente de lo que te lleve a hacer esta prueba, hay tres reglas que debes seguir para asegurarte de aprovecharla al máximo. En primer lugar, dalo todo. En segundo lugar, registra tus estadísticas (tiempo, repeticiones, peso… cualquier aspecto que quieras mejorar) con cada intento. En tercer lugar, no cambies el entrenamiento cuando vuelvas a hacerlo. "Estás probando lo que eres capaz de hacer", explica Frost. "Para saberlo con precisión, debes esforzarte al máximo, mantener un registro y ser constante".



De acuerdo con Frost, si quieres poner a prueba una habilidad de cardio o una destreza concreta, tu primer entrenamiento de referencia debe imitar esa actividad. Por ejemplo, si quieres correr un kilómetro en menos de siete minutos en tres meses, el ejercicio de referencia te permite saber cuánto tardas en correr un kilómetro a día de hoy. Si tu objetivo es hacer 10 flexiones seguidas en seis meses, debes ver cuántas eres capaz de hacer ahora. Teniendo en cuenta que se necesitan aproximadamente seis semanas de entrenamiento para que se produzcan cambios fisiológicos importantes, Clayton recomienda que hagas la prueba cada uno o tres meses.



Poner a prueba tu condición física general es un poco más complicado, ya que implica el análisis de más aspectos. De acuerdo con Clayton, en este caso, los entrenamientos de referencia más efectivos incorporan movimientos compuestos (ejercicios que trabajan varias articulaciones y grupos musculares a la vez) y muchos de los seis patrones básicos de movimiento: sentadilla, bisagra de cadera, zancada, flexión, tira y afloja, y carga. Si quieres mejorar tu resistencia muscular, Frost sugiere hacer 100 sentadillas aéreas, 50 abdominales y 25 flexiones tan rápido como puedas. Si quieres fortalecer todo el cuerpo, debes hacer menos repeticiones de, por ejemplo, sentadillas, peso muerto, press de banca y remo, con un peso que te suponga un reto, en un tiempo determinado (si aún te asusta la idea de entrenarte a ti mismo/a, encontrarás algunos entrenamientos de referencia en la Nike Training Club App).



Para dejarlo todo bien claro, Clayton explica que tu rutina general no debe consistir únicamente en tu entrenamiento de referencia. Un programa completo no solo debe abordar los movimientos objetivo, como correr o hacer dominadas, sino también las áreas y los grupos musculares que trabajan en esos movimientos, como el fortalecimiento del torso y los glúteos para correr, y los ejercicios de remo y agarre para hacer dominadas. De esta manera, cuando realices la prueba por segunda, tercera o décima vez (no hay límite), es más probable que veas progresos en cada ocasión.