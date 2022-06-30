Qué quieren decir los entrenadores con "escucha a tu cuerpo"

Para progresar en cualquier aspecto de la vida, es necesario el equilibrio y la flexibilidad: lo ideal es ponerse a prueba sin pasarse y, para ello, tenemos que ser capaces de cambiar de rumbo si algo no funciona. Es ahí cuando, en lo que respecta al fitness, entra en juego la consigna de entrenamiento por excelencia: "escucha a tu cuerpo".



Hay que reconocer que esta frase puede parecer ambigua y poco útil. Según la instructora de yoga Alex Silver-Fagan, escuchar al cuerpo consiste en conectar cuerpo y mente para que tu movimiento te aporte lo que necesitas tanto física como emocionalmente.



Tal vez te parezca extraño, pero está demostrado científicamente. El cerebro hace un seguimiento de las señales internas del cuerpo y detecta su estado, desde la información sensorial y la aceleración de las pulsaciones hasta la rigidez muscular y la sed o el hambre. Este proceso se conoce como interocepción. "Una buena interocepción se traduce en una conexión ideal con el cuerpo, que permite captar mejor esas señales", explica Jonathan Gibson, profesor asociado de psicología en la South Dakota School of Mines and Technology. Las personas con una buena interocepción suelen disfrutar de más bienestar mental, emocional y social, ya que esta percepción les permite saber con frecuencia qué necesita el cuerpo, afirma Gibson. Del mismo modo, diversos estudios también han asociado esta habilidad con un mejor rendimiento deportivo.



Es posible que pienses que la teoría es más fácil que la práctica a la hora de adquirir esta percepción. Y no te equivocas. "Ya no tenemos tanta intuición como antes", dice Silver-Fagan. Hoy en día, hay tantos factores que te dicen cómo actuar y cómo sentirte que a tu vocecita interna, esa que conecta cuerpo y mente, le cuesta hacerse oír.



Para comenzar a trabajar en escuchar mejor a tu cuerpo, o como lo llama la ciencia, "mejorar tu interocepción", basta con seguir estos consejos.