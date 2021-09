Consejos del entrenador Gjert Ingebrigtsen para recuperarse de una lesión

Te aseguro que no te tienes que preocupar por si te volverás a lesionar o no. La respuesta es que sí. Las lesiones ocasionales están incluidas de forma gratuita en todos los deportes.



Sin embargo, si las lesiones son habituales, como en tu caso, tienes que encontrar una solución. Normalmente las segundas lesiones se producen porque no te recuperaste del todo de la primera.



Ahora mismo, tienes un único objetivo: recuperarte al 100 %. Hasta que no lo consigas, tus otros objetivos tienen que ser secundarios. No queremos ni récords personales, ni encuentros en la pista, ni partidos de baloncesto improvisados. No hay trucos ni trampas. Para conseguir lo que necesitas, tienes que cambiar la forma en la que piensas de las lesiones.



Entreno a tres de mis hijos para correr medias distancias. Mi hijo Jakob tuvo una lesión importante en diciembre de 2019, una fractura por sobrecarga en la zona lumbar, y le dijeron que tardaría cuatro meses en recuperarse. Cuando nos lo comentaron, Jakob dijo: "Esto es lo que necesito para poner a prueba mi motivación".



No consideró la lesión como un problema, sino como un reto que le haría más fuerte. Cogió el espíritu competitivo que tenía en la competición y lo puso en la recuperación.



Jakob y yo empezamos el proceso de recuperación con ejercicios de movilidad y para fortalecer el torso a las 6 de la mañana el día después de que se lesionara. No había tiempo para martirizarse ni para sentarse en el sofá a ver la televisión. Cuanto más lo haces, más te costará cambiar de actitud. En nuestra familia, en circunstancias normales, entrenamos dos veces al día, pero cuando nos recuperamos de lesiones importantes, entrenamos tres veces al día. Tratamos las recuperaciones como un trabajo a jornada completa y las convertimos en logros.



Durante los cuatro meses siguientes, Jakob no se perdió ni una sesión de recuperación.