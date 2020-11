Cómo aumentar la distancia de tus carreras de forma segura

Avanza a tu manera

Para averiguar cómo puedes avanzar, Gabbett recomienda utilizar la guía más individualizada que él emplea para sus atletas: la relación entre carga aguda y carga crónica. Puede tener un nombre un poco enrevesado, pero en la práctica es bastante sencillo. "Tiene en cuenta cuánto has corrido esta semana [carga aguda] frente a cuánto has corrido en las últimas cuatro semanas [carga crónica]", explica. Si todavía no has registrado cuatro semanas de running, cíñete a lo que crees que es una distancia relativamente fácil de alcanzar durante tu primer mes de running para tener una buena base. Luego, usa esta relación una y otra vez para seguir añadiendo carga a tu entrenamiento.



"Es un ciclo de retroalimentación", explica Gabbett. Cada vez que añadas más carga a tu entrenamiento, ya sea corriendo más kilómetros a la semana o yendo más rápido, comprueba cómo te sientes justo después ("Esas cuestas no fueron nada para mí") y después de 48 horas ("¡Cómo me duelen las piernas!"). En función de eso, puedes decidir si deseas volver a salir o dedicar más tiempo a recuperarte.



Por ejemplo, si en las últimas semanas has corrido 20 kilómetros semanales y esta semana has hecho 30 kilómetros, la carga es 1,5 veces mayor. Si te ha costado más, deberías correr otros 30 kilómetros o incluso volver a 20. Sin embargo, si te han sentado bien, la próxima semana puedes intentar aumentar la distancia en la misma proporción. Además, aunque te sientas con mucha fuerza y energía, lo mejor será que te ciñas a la misma proporción: las investigaciones demuestran que una relación entre una carga aguda y una carga crónica de 0,8 a 1,3 se asocia a un riesgo de lesiones bajo. Sin embargo, el riesgo de lesiones aumenta significativamente cuando la relación está por encima de 1,5.



Otra herramienta crucial para ayudarte a seguir corriendo con buen ritmo es el entrenamiento de fuerza. Según la investigación, al centrar tu rutina de resistencia en los glúteos y el torso, podrías reducir el riesgo de sufrir algunas lesiones relacionadas con el sobresfuerzo, ya que estarás preparando los huesos, tendones y músculos para soportar mejor todo ese estrés, tal como explica Mayer. Prueba a correr cada dos días y entrena tu fuerza (sin olvidar la recuperación) entre medias.



Correr despacio y a un ritmo constante puede no sonar muy emocionante, pero, ¿qué hay de mantener un estilo de vida saludable para toda la vida? Eso sí que suena bien.