Cómo aumentar la distancia de tus carreras de forma segura

Para averiguar cómo puedes avanzar, Gabbett recomienda utilizar la guía más individualizada que él emplea para sus atletas: el ratio entre carga aguda y carga crónica. Puede que tenga un nombre un poco enrevesado, pero en la práctica es bastante sencillo. "Tiene en cuenta cuánto has corrido esta semana [carga aguda] frente a cuánto has corrido en las últimas cuatro semanas [carga crónica]", explica. Si todavía no has corrido cuatro semanas, cíñete a lo que crees que es una distancia relativamente fácil de alcanzar durante tu primer mes de running para tener una buena base. Luego, usa este ratio para seguir añadiendo carga a tu entrenamiento.



"Es un ciclo de retroalimentación", dice Gabbett. Cada vez que añadas más carga a tu entrenamiento como, por ejemplo, corriendo más kilómetros a la semana, comprueba cómo te sientes justo después ("Esas cuestas no fueron nada para mí") y después de 48 horas ("¡Cómo me duelen las piernas!"). En función de eso, puedes decidir si deseas volver a salir o dedicar más tiempo a recuperarte, indica Gabbett.



Por ejemplo, si en las últimas semanas has corrido 15 km semanales y esta semana has hecho 25, la carga es aproximadamente 1,5 veces mayor. Si te ha costado más, deberías mantenerte en los 25 km la próxima semana o incluso quedarte en 15. Sin embargo, si te han sentado bien, la próxima semana puedes intentar aumentar la distancia en la misma proporción. Aunque te sientas con mucha fuerza y energía, lo mejor será que no sobrepases la proporción de 1,5: los estudios demuestran que un ratio agudo/crónico de 0,8 a 1,3 está asociado a un riesgo de lesiones bajo. Sin embargo, el riesgo de lesiones aumenta significativamente cuando ese ratio está por encima de 1,5.

Otra herramienta crucial para ayudarte a seguir corriendo con buen ritmo es el entrenamiento de fuerza. Según los estudios, al centrar tu rutina de resistencia en los glúteos y el torso, podrías reducir el riesgo de sufrir algunas lesiones relacionadas con el sobresfuerzo, ya que estos ejercicios preparan los huesos, tendones y músculos para soportar mejor toda esa carga, tal como explica Mayer. Prueba a correr cada dos días y entrena tu fuerza sin olvidar la recuperación en los demás días.

Quizá la paciencia (o las matemáticas) no sean tu fuerte todavía, pero en cuanto veas que avanzas sin dolor ni problemas, seguramente adoptarás esa actitud y sentirás cómo tu cuerpo cada día está más fuerte.