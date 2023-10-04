Cómo limpiar zapatillas con barro

Cuando caminas por un camino enlodado o metes el pie en un charco, es normal que tus zapatillas acaben de barro hasta arriba. Aprende a quitárselo para mantenerlas en buen estado y listas para tu próxima aventura.

Te enseñamos a quitar el barro de tus zapatillas de running o botas de senderismo.

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