Cómo hacer que tus zapatillas de ante queden como nuevas
Cuidado del producto
El ante es un tejido delicado que requiere un cuidado especial. Descubre cómo quitar la suciedad, las manchas y los arañazos de tus zapatillas de ante.
Suministros
- Limpiador de ante, vinagre blanco o alcohol
- Agua oxigenada (opcional)
- Harina de maíz (opcional)
- Espray protector de ante (opcional)
Herramientas
- Cepillo para limpiar ante, cepillo de dientes, paño de microfibra o cepillo de cerdas suaves para zapatillas
- Borrador de ante o goma de borrar
- Paño suave
Unas zapatillas de ante nuevas son suaves y aterciopeladas pero, en cuanto sales a la calle, el precioso ante puede convertirse en un imán para la suciedad y los disgustos. El ante es un tejido delicado que absorbe la humedad, se mancha fácilmente y requiere un cuidado especial para mantenerlo limpio. Para que tus zapatillas duren más, es recomendable usar un protector de ante, pero cuando inevitablemente se cubran de marcas o manchas, puedes probar estas técnicas para volverlas a dejar como nuevas.
Cómo limpiar las zapatillas de ante
1.Set Up to Clean
Prepárate para la limpieza
Antes de ponerte manos a la obra, usa una horma o rellena las zapatillas con papel de periódico arrugado para que no pierdan la forma mientras las limpias.
Consejo: evita limpiar las zapatillas de ante cuando aún estén mojadas. Es mejor dejar que se seque el barro o cualquier otra sustancia húmeda antes de cepillarlas, si no, puede que las manchas no salten. Ten en cuenta que meter las zapatillas en la secadora podría estropearlas, así que asegúrate de secarlas adecuadamente. Recomendamos rellenarlas de papel de periódico o dejar que se aireen enfrente de un ventilador.
2.Remove Excess Dirt and Debris
Retira el exceso de suciedad
En primer lugar, usa un cepillo para ante o un cepillo de dientes para quitar la tierra o la suciedad de la superficie de las zapatillas. Si no tienes cepillo, puedes usar un paño limpio, pero no utilices agua ni jabón, podría ser contraproducente. Para eliminar las pequeñas marcas, cepíllalas en horizontal para levantar las fibras de ante del zapato y desprender la suciedad que haya antes de pasar al siguiente paso.
3.Rub Away Surface Marks
Frota para quitar las marcas de la superficie
Para quitar las marcas que queden en la superficie de las zapatillas, un borrador de ante puede funcionar muy bien. Si no tienes uno, también puedes utilizar una goma de borrar o un borrador de limpieza. Asegúrate de que el borrador no tiene ninguna mancha. Frota un poco más fuerte en este paso, pero no hagas demasiada fuerza sobre el ante para no dañar el tejido. Frota las manchas más complicadas de atrás hacia adelante y, si no se quitan, prueba con el siguiente paso para una limpieza más profunda.
4.Treat Stubborn Stains
Quita las manchas más difíciles
Si nada de lo que te acabamos de explicar te ha funcionado, usa un líquido ácido para deshacer las partículas agrupadas y quitar las manchas. Recomendamos mojar el extremo de un paño seco con un poco de limpiador de ante, vinagre blanco o alcohol. No empapes las zapatillas, solo hay que humedecer ligeramente el ante. Masajea las zapatillas en horizontal con movimientos rápidos y después déjalas secar. Si aún se aprecia la mancha, repite el proceso.
Otras técnicas para tipos específicos de manchas:
Manchas de aceite y grasa: espolvorea la mancha con harina de maíz y déjala así durante unas horas. En lugar de usar un cepillo para ante, quita cuidadosamente la harina que haya quedado con un paño o usa una aspiradora de mano para retirar cualquier resto.
Chicle o cera: pon tus zapatillas en el congelador hasta que el chicle o la cera endurezcan. Después, simplemente tendrás que rascar para quitar el material de las zapatillas.
Manchas de sangre: moja algodón o un paño seco en un poco de agua oxigenada y quita la mancha con toques suaves. Deja que las zapatillas se sequen y repite el proceso si es necesario.
Preguntas más frecuentes
¿Se pueden lavar las zapatillas de ante?
No recomendamos lavar las zapatillas de ante en la lavadora ni a mano con agua y jabón. El ante absorbe la humedad, por lo que lavar unas zapatillas de ante con agua puede hacer que las manchas se fijen en el tejido. En vez de eso, empieza usando un cepillo seco, sigue con un borrador e insiste en las manchas rebeldes con un poco de alcohol, vinagre blanco o una solución para limpiar ante.
¿Funciona el espray para ante?
El protector de ante ayuda a prevenir que se formen manchas de agua, algo muy importante si tus zapatillas se exponen a días de lluvia o charcos. Al igual que con todos los productos para el cuidado de zapatillas, recomendamos comprobar las opiniones del resto de clientes antes de usarlos por primera vez en tus zapatillas favoritas.