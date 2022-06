Cómo limpiar las zapatillas de ante

Para quitar las marcas que queden en la superficie de las zapatillas, un borrador de ante puede funcionar muy bien. Si no tienes uno, también puedes utilizar una goma de borrar o un borrador de limpieza. Asegúrate de que el borrador no tiene ninguna mancha. Frota un poco más fuerte en este paso, pero no hagas demasiada fuerza sobre el ante para no dañar el tejido. Frota las manchas más complicadas de atrás hacia adelante y, si no se quitan, prueba con el siguiente paso para una limpieza más profunda.