Cómo limpiar las zapatillas en 6 fáciles pasos

No puedes mantener tus zapatillas impecables si no las limpias con regularidad. Como es normal, de la caja pasan inmediatamente a la calle, donde cogen suciedad, se embarran, les salen marcas y se llenan de manchas.

Para sacarles el máximo partido durante el mayor tiempo posible, es importante cuidarlas y mantenerlas adecuadamente, lo que incluye una limpieza periódica. Antes de ponerte manos a la obra, coloca las zapatillas en una horma o llénalas con hojas de periódico arrugadas para que no se deformen al limpiarlas. Ahora ya puedes empezar.

Sigue estos sencillos pasos para que tus zapatillas (ya sean de baloncesto, de running o para el día a día) estén limpias e inmaculadas.