Cómo limpiar las zapatillas en 6 fáciles pasos

Cómo limpiar las zapatillas en 6 sencillos pasos
Cuidado del producto
Limpia tus zapatillas regularmente para que huelan a rosas y luzcan estupendas. Te enseñamos a hacerlo sin dañarlas.
Suministros
- Lavaplatos
- Bicarbonato sódico
- Borrador de limpieza doméstica (opcional)
- Acondicionador para pieles (opcional)
- Vinagre blanco (opcional)
Herramientas
- Cepillo para zapatillas
- Cepillo de dientes
- Paño suave y limpio
- Cepillo para ante (opcional)
No puedes mantener tus zapatillas impecables si no las limpias con regularidad. Como es normal, de la caja pasan inmediatamente a la calle, donde cogen suciedad, se embarran, les salen marcas y se llenan de manchas.
Para sacarles el máximo partido durante el mayor tiempo posible, es importante cuidarlas y mantenerlas adecuadamente, lo que incluye una limpieza periódica. Antes de ponerte manos a la obra, coloca las zapatillas en una horma o llénalas con hojas de periódico arrugadas para que no se deformen al limpiarlas. Ahora ya puedes empezar.
Sigue estos sencillos pasos para que tus zapatillas (ya sean de baloncesto, de running o para el día a día) estén limpias e inmaculadas.
Cómo limpiar las zapatillas paso a paso
1.Usa un cepillo seco
Elimina los restos de suciedad de la suela exterior, la mediasuela y las partes superiores con un cepillo para zapatillas seco y de cerdas suaves. ¿Que no tienes un cepillo de esas características? No pasa nada. En su lugar, puedes aprovechar un cepillo de dientes limpio que no uses.
2.Prepara una solución de limpieza suave
Mezcla agua tibia con una pequeña cantidad de detergente suave o lavaplatos.
Para limpiar las zapatillas blancas y de colores claros, también puedes crear una pasta limpiadora eficaz mezclando bicarbonato sódico y agua a partes iguales.
Nota: A la hora de usar lavavajillas, es importante ir con cuidado y diluir el jabón en grandes cantidades de agua. Con algunos materiales, usar una mezcla con una alta concentración de jabón puede hacer que se diluyan los colores o que se descompongan los aceites naturales de los materiales.
3.Lava los cordones a mano
Quítales los cordones a las zapatillas y aplícales una pequeña cantidad de la solución de limpieza. Frótalos con las manos, enjuágalos y sécalos con un paño suave.
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4.Lava las suelas
Aplica la solución de limpieza a un cepillo de cerdas suaves, a un cepillo de dientes o a un paño. Limpia minuciosamente la suela exterior y la mediasuela, dedicando el tiempo que necesites. Sécalas con un paño suave.
Nota: Si necesitas lavar las plantillas, sácalas primero, límpialas con la solución y espera a que se sequen antes de volver a meterlas en las zapatillas.
5.Lava y seca las partes superiores
Utiliza la solución y un cepillo de cerdas suaves, un cepillo de dientes o un paño suave y húmedo para limpiar las partes superiores. Frótalas con suavidad para no dañar los materiales.
Cuando las veas limpias, utiliza una toalla seca de microfibra o un paño suave para eliminar toda la suciedad y restos de jabón que puedas. Repite este paso si es necesario. Procura no secar frotando, ya que esta práctica puede desgastar el tejido de la zapatilla o esparcir pequeños restos de suciedad.
6.Sécalas al aire
Deja que las zapatillas se sequen al aire y a temperatura ambiente. Espera a que se sequen por completo antes de usarlas para otro entrenamiento o actividad. En general, pueden tardar un mínimo de 8 horas en secarse del todo.
Consideraciones especiales según el material
Estos son los pasos básicos para mantener las zapatillas limpias, pero algunos tejidos y materiales necesitan un poco más de mimo. Veamos cómo limpiar diferentes tipos de zapatillas.
- Cómo limpiar las zapatillas de piel
Las zapatillas de piel pueden mancharse con facilidad, así que es importante limpiarlas con frecuencia. Además de un cepillo seco y una solución suave de lavaplatos, puedes utilizar un borrador de limpieza doméstica o un acondicionador para pieles a fin de eliminar las manchas. Evita frotar las zapatillas demasiado fuerte para no dañar la piel.
- Cómo limpiar las zapatillas de ante
El ante se conoce por lo difícil que es de limpiar. Si notas marcas de agua, marcas de roces, suciedad o manchas, probablemente sea hora de limpiar a fondo las zapatillas de ante. Con los siguientes consejos y herramientas especiales, será pan comido.
Para limpiar los residuos de la superficie, pasa un cepillo de ante o una toalla en la misma dirección que el material, y no a contrapelo.
Usa una goma para ante o una de borrar para eliminar las marcas de la superficie de las zapatillas.
Para quitar las manchas difíciles, restriega el tejido con un paño humedecido en vinagre blanco en direcciones alternas.
- Cómo limpiar las zapatillas de tejido Knit
Las zapatillas Nike Flyknit, disponibles en muchos modelos distintos, ofrecen sujeción, transpirabilidad y flexibilidad. Para limpiar de forma correcta unas zapatillas Nike Flyknit o de materiales como el tejido Knit o la malla, prepara una solución suave de agua con jabón que no contenga productos químicos. Es mejor no utilizar lejía ni otros productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dañar el material.
Aplica la solución con un cepillo para zapatillas o uno de dientes limpio en la misma dirección que el tejido. Retira el jabón con un trapo limpio y repite la operación si es necesario. Deja que se sequen al aire libre. No uses la secadora, ya que el calor excesivo puede dañar las zapatillas.
Preguntas frecuentes sobre cómo limpiar las zapatillas
¿Puedo meter las zapatillas en la lavadora?
Nike no recomienda lavar las zapatillas en la lavadora. Lo mejor para asegurarte de que no se dañan accidentalmente es limpiarlas a mano y de la forma adecuada. La lavadora puede estropear los materiales delicados y el calor de la secadora puede deformar las zapatillas. Además, es posible que también dañes la lavadora si metes objetos voluminosos, como las zapatillas, en el tambor.
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¿Cómo limpio las plantillas para que no huelan las zapatillas?
De vez en cuando, conviene limpiar las plantillas. Para hacerlo, sácalas y límpialas de la misma forma que la parte exterior de las zapatillas. Deja que se sequen al aire antes de volver a meterlas. Si el olor persiste, plantéate comprarte unas nuevas. Encontrarás plantillas de recambio en muchas tiendas de deportes y de zapatillas.
¿Y si las zapatillas siguen sucias después de limpiarlas?
Si las zapatillas siguen sucias después de seguir y repetir los pasos de limpieza indicados, es posible que debas comprar unas nuevas. Por ejemplo, las zapatillas de running se deberían cambiar cada 500 u 800 km.
¿Cada cuánto hay que limpiar las zapatillas?
Depende de la frecuencia con que las lleves y de dónde las uses. Para que tengan un aspecto óptimo, procura limpiarlas cada dos semanas o cuando se empiecen a poner sucias. Cuanto más las cuides, menos tiempo dedicarás a limpiarlas.