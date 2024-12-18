Cómo conseguir que tus zapatillas blancas parezcan nuevas

Cómo hacer que tus zapatillas blancas queden como nuevas
Cuidado de productos
No hay nada como sacar de la caja un par de zapatillas blancas nuevas. Sin embargo, la suciedad puede hacer que pierdan el brillo rápidamente. A continuación, te contamos cómo hacer que parezcan nuevas otra vez.
Suministros
- Detergente para ropa
- Peróxido de hidrógeno al 3 %
- Bicarbonato sódico
- Lejía
- Papel higiénico
- Zumo de limón
- Vinagre blanco
- Agua micelar
- Papel de periódico
Herramientas
- Paño blanco o cepillo de dientes viejo
- Bolsa de red para lavadora
- Borrador mágico
- Guantes
Un par nuevo de Air Force 1 recién sacadas de la caja están tan impecables que puede que te eche para atrás ponértelas y salir a la calle. Pero unas buenas zapatillas están diseñadas para llevarte a sitios, ya estés explorando la ciudad o aventurándote por el campo. Es inevitable que tus zapatillas blancas dejen de estar perfectas y acaben cubiertas de marcas, suciedad y manchas. Y ese aspecto sucio no representa la última tendencia.
Pero, antes de comprarte otras, puedes probar algunos trucos caseros para restaurar las zapatillas blancas a su antiguo esplendor. Limpia las zapatillas con frecuenca para evitar la manchas persistentes y, cuando estén muy sucias, usa estos trucos para revivirlas.
Cómo revivir unas zapatillas blancas
Tanto si se trata de un tono grisáceo o de zapatillas que nadie diría que fueron blancas alguna vez, hay métodos de limpieza caseros que puedes probar para mejorar el aspecto de tus zapatillas blancas. En función del tipo de manchas y de los materiales de la zapatilla, algunos de estos métodos funcionarán mejor que otros. Por suerte, ninguno requiere muchos ingredientes.
Cómo limpiar zapatillas de lona
Aunque hay quien dice que las zapatillas de lona se pueden meter en la lavadora, este método de limpieza puede provocar un desgaste innecesario e incluso dañar la estructura de la zapatilla. Para que esto no ocurra, elige uno de los métodos siguientes. También puedes utilizar dentífrico y un cepillo de dientes viejo para quitar las manchas de las suelas.
1.Detergente suave para ropa
- Mezcla una pequeña cantidad de detergente suave para ropa con agua tibia
- Sumerge un paño blanco o un cepillo de dientes viejo en el agua jabonosa y úsalo para eliminar las manchas de la parte superior
- Cepilla la suciedad de la mediasuela y la suela exterior de la zapatilla
- Usa un paño húmedo para aclarar el exceso de jabón
2.Bicarbonato sódico y peróxido de hidrógeno
El peróxido de hidrógeno al 3 % no solo elimina las manchas e ilumina los blancos, sino que también desinfecta las zapatillas de bacterias, hongos y virus perjudiciales. Puedes hacer una pasta mezclando dos partes de bicarbonato sódico con una parte de peróxido de hidrógeno. Usa un cepillo de dientes viejo para aplicar la mezcla a las suelas y parte superior de las zapatillas. Espera 30 minutos antes de aclarar o deja que que se sequen al sol y cepilla la pasta cuando estén secas.
3.Lejía
Aunque no se recomienda utilizar lejía en los tejidos delicados como la piel o el ante, funciona muy bien para devolver el color blanco original a las zapatillas de lona. Sigue estos pasos:
- Echa una cucharada de lejía en un litro de agua y mézclalo
- Sumerge un cepillo o un paño blanco en la mezcla
- Frota la parte superior de las dos zapatillas con movimientos circulares, y después la mediasuela y la suela exterior
- Enjuaga o limpia el exceso de jabón y deja que se sequen por completo
4.Papel higiénico
Puede que nunca te hayas planteado momificar unas zapatillas con papel higiénico, pero puede ser un método sorprendentemente efectivo para eliminar las manchas. Cubre las zapatillas con capas de papel higiénico empapado de agua, como si fuera papel maché, y deja que se sequen 12 horas antes de empezar a quitar las tiras. Este método sirve para eliminar las manchas que no desaparecen con una impieza normal.
5.Limón y luz solar
Si lo único que tienes en la nevera es un limón, también puedes usarlo para eliminar las manchas de las zapatillas. Mezcla un poco de zumo de limón recién exprimido con un poco de agua. Utiliza un paño limpio o un cepillo para frotar la mezcla en las manchas con movimientos circulares. Después, deja las zapatillas al sol durante unas horas antes de aclarar la mezcla con agua limpia.
Cómo limpiar las zapatillas de piel
Las zapatillas de piel necesitan más cuidados que las de lona, ya que el material es delicado y puede deformarse al mojarse. Antes de empezar, mete hormas dentro de las zapatillas o rellénalas con papel de periódico. Luego, aplica un producto para limpiar piel o prueba uno de los siguientes métodos.
1.Bicarbonato sódico y vinagre
El bicarbonato sódico y el vinagre funcionan muy bien a la hora de eliminar olores, manchas y bacterias. Elabora una mezcla con una cucharada de bicarbonato sódico, dos cucharadas de vinagre blanco y una taza de agua. Usa un cepillo o un paño para limpiar suavemente la suciedad. Este método también sirve para las zapatillas de lona.
2.Borrador mágico
A veces, lo único que necesitas para limpiar un par de zapatillas blancas de piel es lo mismo que usas para eliminar la suciedad de la bañera. Sumerge en agua el borrador mágico y utilízalo para frotar las manchas de la parte superior de piel y la suela de las zapatillas.
3.Agua micelar
El agua micelar está diseñada para limpiar la piel, pero también es lo suficientemente suave como para usarla en zapatillas de piel. Se fabrica con agua purificada, humectantes y compuestos limpiadores que forman micelas esféricas. Estas micelas actúan sobre la suciedad y la grasa para eliminarlas de la superficie y dejar las zapatillas limpias y blancas. Funciona bien en piel, ante y goma.
Cómo limpiar los cordones
Primero, quita los cordones de las zapatillas. Puedes lavarlos a mano con un jabón o detergente suave mezclado con agua, o puedes meterlos en la lavadora dentro de una bolsa de red y elegir un programa para prendas delicadas. Deja que se sequen al aire, ya que que la secadora puede deformar los herretes de plástico.
Si los cordones siguen sin quedar blancos, sumérgelos en lejía. Ponte guantes y mezcla tres cucharadas de lejía con 4 litros de agua. Mete los cordones en una bolsa de red antes de sumergirlos y cúbrela con algo que pese para que no flote hasta la superficie. Espera cinco minutos y, luego, lava bien los cordones a mano o en la lavadora.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se limpian las zapatillas blancas de piel?
No utilices productos químicos agresivos para limpiar zapatillas blancas de piel. En su lugar, utiliza bicarbonato sódico y vinagre o agua micelar. También puedes usar un borrador mágico para eliminar suavemente las manchas de la superficie de las zapatillas.
¿Cuándo ha llegado el momento de sustituir unas zapatillas blancas?
Si has probado todos los métodos de blanqueamiento y las zapatillas siguen estando sucias y apagadas, puede que haya llegado la hora de comprarse un par nuevo. Por regla general, se recomienda cambiar las zapatillas cada 500-800 km, así que, si hace seis meses que caminas y corres con tus zapatillas de confianza, te vendría bien comprar otro par.