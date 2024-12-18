Cómo conseguir que tus zapatillas blancas parezcan nuevas

Un par nuevo de Air Force 1 recién sacadas de la caja están tan impecables que puede que te eche para atrás ponértelas y salir a la calle. Pero unas buenas zapatillas están diseñadas para llevarte a sitios, ya estés explorando la ciudad o aventurándote por el campo. Es inevitable que tus zapatillas blancas dejen de estar perfectas y acaben cubiertas de marcas, suciedad y manchas. Y ese aspecto sucio no representa la última tendencia.

Pero, antes de comprarte otras, puedes probar algunos trucos caseros para restaurar las zapatillas blancas a su antiguo esplendor. Limpia las zapatillas con frecuenca para evitar la manchas persistentes y, cuando estén muy sucias, usa estos trucos para revivirlas.