Cómo eliminar los pliegues y las arrugas de las zapatillas

Usar la plancha es, con diferencia, la forma más popular de quitar las arrugas de unas zapatillas, pero también es la más arriesgada. Hay 2 claves a la hora de utilizar la plancha:

Rellena las zapatillas para que conserven la forma, desde el talón hasta la puntera. Llenarlas al máximo ayudará a alisar las arrugas. El papel usado, de periódico, por ejemplo, es el que mejor funciona. Sin embargo, el cartón o varios calcetines también servirán. Usa siempre algún tipo de protección entre la plancha y las zapatillas. Pasar una plancha caliente directamente por la superficie de las zapatillas puede causar daños irreparables. ¡No quemes tus zapatillas!

Para utilizar la plancha, prueba lo siguiente:

Humedece un paño o una toalla.

Colócalo directamente sobre la arruga (puedes doblarlo si quieres).

Enciende la plancha al ajuste más bajo de temperatura.

Plancha sobre la toalla en intervalos de 10 segundos.

Revisa la arruga en cada pasada para no dañar las zapatillas.

Cuando la arruga haya desaparecido, no planches más, pero no saques el relleno de las zapatillas hasta que se enfríen.

Planchar una arruga para eliminarla funciona gracias a la combinación de humedad y calor, que ablanda el material de las zapatillas y estira la arruga. La toalla atenúa el calor de la plancha para que los materiales de las zapatillas no se quemen en un descuido.

Este método es el mejor para las zapatillas de piel. Puedes usarlo también en modelos de ante, pero escurre muy bien la toalla antes de empezar. El agua y el ante no se llevan demasiado bien.