Cómo eliminar los pliegues y las arrugas de las zapatillas
Cuidado del producto
Lo malo de ponerte unas zapatillas es que se van a arrugar. La buena noticia es que no tienes por qué conformarte con esas arrugas. Puedes hacer que desaparezcan.
Suministros
- Papel de periódico
- Betún o acondicionador para calzado
Herramientas
- Plancha
- Paño
- Secador
- Horma
- Plato apto para microondas
Unas zapatillas impecables tienen algo especial. Conservarlas con ese aspecto de recién estrenadas (perfectamente limpias, sin marcas ni arrugas) no es nada sencillo.
Las zapatillas son para ponérselas. Y, de ponértelas, les acaban saliendo pliegues o arrugas. La buena noticia es que no tienes por qué conformarte. Usa estos trucos para hacer que desaparezcan de tus zapatillas.
Cómo eliminar las arrugas de las zapatillas con calor
1.Usa una plancha
Usar la plancha es, con diferencia, la forma más popular de quitar las arrugas de unas zapatillas, pero también es la más arriesgada. Hay 2 claves a la hora de utilizar la plancha:
- Rellena las zapatillas para que conserven la forma, desde el talón hasta la puntera. Llenarlas al máximo ayudará a alisar las arrugas. El papel usado, de periódico, por ejemplo, es el que mejor funciona. Sin embargo, el cartón o varios calcetines también servirán.
- Usa siempre algún tipo de protección entre la plancha y las zapatillas. Pasar una plancha caliente directamente por la superficie de las zapatillas puede causar daños irreparables. ¡No quemes tus zapatillas!
Para utilizar la plancha, prueba lo siguiente:
- Humedece un paño o una toalla.
- Colócalo directamente sobre la arruga (puedes doblarlo si quieres).
- Enciende la plancha al ajuste más bajo de temperatura.
- Plancha sobre la toalla en intervalos de 10 segundos.
- Revisa la arruga en cada pasada para no dañar las zapatillas.
- Cuando la arruga haya desaparecido, no planches más, pero no saques el relleno de las zapatillas hasta que se enfríen.
Planchar una arruga para eliminarla funciona gracias a la combinación de humedad y calor, que ablanda el material de las zapatillas y estira la arruga. La toalla atenúa el calor de la plancha para que los materiales de las zapatillas no se quemen en un descuido.
Este método es el mejor para las zapatillas de piel. Puedes usarlo también en modelos de ante, pero escurre muy bien la toalla antes de empezar. El agua y el ante no se llevan demasiado bien.
2.Aplica vapor
Esta estrategia es más efectiva en las zapatillas de piel y solo requiere una tela, como un paño o una toalla, y un microondas.
- Moja la toalla y escúrrela hasta que solo esté húmeda.
- Colócala en un plato que resista el calor.
- Caliéntala en el microondas durante 30 segundos a potencia alta.
- Frota la toalla humeante sobre la arruga para calentar la piel.
- Inserta una horma para conservar la forma de las zapatillas mientras se enfrían.
Puede que tengas que calentar la toalla más de una vez antes de terminar todo el proceso.
3.Prueba con un secador
Si no tienes plancha, también puedes usar un secador de pelo, sobre todo con las zapatillas de piel. Para preservar la forma, usa hormas de cedro, porque no se calentarán dentro de las zapatillas.
Cómo usar el secador:
- Enciéndelo con el nivel de calor más bajo.
- Sostenlo a unos 20-25 cm de las zapatillas.
- Pasa el secador varias veces y luego apágalo.
- Con el dedo, frota la piel caliente contra la horma.
- Repítelo las veces que haga falta hasta que la arruga haya desaparecido.
Para este método, tienes que dejar las hormas dentro de las zapatillas hasta que se enfríen.
Como vas a aplicar calor directo sobre la piel de las zapatillas, te aconsejamos que, al terminar, apliques betún o acondicionador para calzado. El calor puede secar la piel y un tratamiento hidratante garantizará que las zapatillas tengan el mejor aspecto posible ahora que la arruga ya no está.
Cómo eliminar arrugas de las zapatillas sin calor
No todas las soluciones contra los pliegues en las zapatillas requieren calor. Este podría dañar las zapatillas si no tienes cuidado y resulta más agresivo con las que no son de piel. Por este motivo, puede que prefieras intentar deshacerte de los pliegues o las arrugas de otra forma. Te mostramos algunas opciones que no requieren calor.
1.Hidrátalas
Si las zapatillas son de piel, puedes olvidarte del calor y usar un acondicionador o aceite especial para eliminar las arrugas. Antes de empezar, prueba el producto en una zona pequeña y no muy visible de las zapatillas. Comprueba que no haya decoloración. También tendrás que dar betún o engrasar toda la zapatilla para que quede uniforme.
Aplica el producto por toda la zapatilla y dedícale más tiempo a la zona de la arruga. Masajea bien la grasa o crema hasta que se absorba. Cuando termines, introduce una horma para mantener la forma mientras se seca.
2.Invierte en hormas
Si prefieres un método supersencillo para perder de vista esa arruga, puedes usar solamente hormas. Quizás no sea igual de rápido, pero estirar las zapatillas con una horma para que recuperen su forma original puede alisar las arrugas. Si usas hormas de cedro, harán una doble función, ya que también eliminarán el mal olor.
Formas más populares de evitar las arrugas en las zapatillas
Comprar unas zapatillas nuevas. Es la opción más evidente, pero una forma de evitar este problema es comprarse unas zapatillas nuevas.
Encontrar unas zapatillas que te queden bien. Asegúrate de que se ajustan bien. Las zapatillas demasiado grandes se arrugan más, ya que hay más espacio entre el pie y la zapatilla.
Compra zapatillas fabricadas con materiales de calidad. La calidad de las zapatillas es importante. Las que están fabricadas con materiales de menor calidad son más propensas a las arrugas.
Todas las zapatillas se arrugan
Por desgracia, es probable que cualquier modelo (zapatillas, botas, etc.) acabe arrugándose. Esto se debe a que, cuando te los pones, te mueves con ellos. El movimiento natural del pie pliega las zapatillas y hace que se arruguen con el tiempo. Si las zapatillas no se moviesen con el pie, serían bastante incómodas.
El movimiento provoca que el material de las zapatillas se comprima, lo que puede hacer que aparezcan pliegues o arrugas antiestéticos. Piel, lona, ante... ningún material se salva. Pero no te preocupes, es normal que tus zapatillas Nike tengan arrugas si te las pones habitualmente.
Cómo mantener las zapatillas como nuevas
Limpiarlas con frecuencia y ocuparte de las arrugas según vayan apareciendo son las mejores formas para alargar la vida de tus zapatillas favoritas. Además, parecerán nuevas durante más tiempo. A cualquiera le gusta que tengan ese aspecto de recién sacadas de la caja, sobre todo si se trata de ese modelo tan especial, como las Jordan, que son la envidia de todos.