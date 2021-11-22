Consejos sobre cómo hacer running para perder peso

Con un plan de running bien diseñado y una dieta equilibrada para la pérdida de peso, es probable que tengas éxito si buscas adelgazar. Intenta prestar atención para no caer en las trampas más comunes cuando se intenta perder peso.

Aumentar el tiempo de entrenamiento y reducir la actividad total

Tu nuevo programa de running te ayudará a aumentar el número de minutos que dedicas al deporte cada semana. Asegúrate de que el tiempo de actividad total no desciende como consecuencia. La actividad termogénica no asociada al ejercicio (NEAT, en inglés) es responsable de hasta el 60 % del gasto calórico total del día.

Las calorías quemadas durante actividades como ir al súper, subir por las escaleras en lugar de coger el ascensor o hacer descansos de pie durante las horas de trabajo pueden marcar una gran diferencia si tu objetivo es perder peso. Usa un monitor de actividad o un dispositivo de seguimiento para fitness para asegurarte de que mantienes la actividad durante el día incluso cuando aumentes los minutos de ejercicio.

Aumentar la velocidad o la distancia demasiado pronto

La gente suele motivarse mucho las primeras semanas de entrenamiento. Como resultado, puedes exigirte demasiado e intentar correr más rápido o más lejos de lo que indique tu plan de entrenamiento. Aunque quizá quemes más calorías a corto plazo, puedes lesionarte o sufrir una fatiga por sobreentrenamiento que atrase tus objetivos a largo plazo. Y no te conviene quemarte antes de tiempo.

Una buena regla es aumentar la distancia o el tiempo total no más de un 10 por ciento a la semana. Si tu distancia total en la semana uno son 10 kilómetros, no deberías correr más de 11 kilómetros la semana siguiente. Si en la segunda semana corres 5 kilómetros, intenta no correr más de 6 kilómetros en la tercera semana.

Subestimar el apoyo social

La pérdida de peso puede parecer un viaje personal y, en cierto modo, lo es. Pero si tienes un grupo en el que apoyarte, este círculo te ayudará durante el camino y te animará cuando lo necesites. Busca a gente en línea o en un grupo de running local. Usa la Nike Run Club App para registrar tus entrenamientos, retar a amistades y motivarte. Incluso puede que te des cuenta de que ayudar a motivar al resto te inspira para dar lo mejor de ti y no quemarte.