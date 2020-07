Consejos para runners para comer de forma saludable. Funcionan de verdad.

Come bien regularmente y verás como te sientes bien. En la práctica, sabemos que esto es cierto.



También está demostrado. Una buena nutrición puede provocar cambios positivos en nuestro cuerpo a nivel microscópico. Los nutrientes en los alimentos que comemos alimentan a las mitocondrias, los motores de nuestras células. Esas mitocondrias dan energía para todo lo que hace nuestro cuerpo (respiración, producción de hormonas esenciales y flexión de los músculos, entre otras). "Cuanto mejor sea la calidad de los alimentos, más energía nos proporcionaremos", comenta Brian St. Pierre, dietista titulado y director de nutrición en Precision Nutrition, una empresa de asesoramiento de bienestar para atletas profesionales y aficionados.



"Comer frutas, verduras, proteínas y alimentos poco procesados ayuda a mejorar tu estado de ánimo, tus horas de sueño y tu recuperación, y te da más energía", añade St. Pierre. "A largo plazo, todo esto debería ayudarte a ser mejor runner".



Aunque esto parezca de sentido común, una de las razones de más peso por la que no comemos así es porque queremos tener el cuerpo perfecto. "La gente opta por una dieta más al límite y sin punto medio", comenta St. Pierre. "Y después se rinden porque no es posible mantenerla". Lo que funciona a largo plazo es hacer cambios pequeños y saludables que se conviertan fácilmente en hábito.



"Sigue la dieta de forma constante", añade St. Pierre. "Es decir, pregúntate ¿Cómo podría llevar una mejor alimentación?". Puede que sea beber menos refrescos al día o tomarte una pieza de fruta en vez de una galleta en la comida. Tú decides qué cambiar, comenta St. Pierre, y luego te lo vuelves a preguntar semana tras semana.



"Antes de que te des cuenta, has cambiado muchísimo tu dieta", añade. Y esto no puedes lograrlo de la noche a la mañana.