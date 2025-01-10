En muchas investigaciones de las últimas décadas se destacan los beneficios de hacer running de forma habitual. Por ejemplo, puede mejorar la salud cardiovascular, la función cerebral e incluso la regulación del estado de ánimo, pero ¿es perjudicial correr todos los días?

Como cualquier pregunta relacionada con el ejercicio, la respuesta es "depende". Tu capacidad cardiorrespiratoria, la duración e intensidad de las sesiones de running y las estrategias de recuperación son factores importantes para saber si correr a diario es bueno o no. La práctica habitual de running puede llevar a muchas personas a entrenar en exceso, lo que aumenta el riesgo de lesiones por sobrecarga y cansancio. Sin embargo, correr todos los días favorece la constancia y el progreso en quienes tienen experiencia en este deporte, un programa adecuado y una rutina.

¿No sabes de qué grupo eres? Te contamos las ventajas y los inconvenientes para que decidas si mantener el ritmo de entrenamiento o añadir días de descanso a tu rutina.