Disfruta de la comida con la alimentación intuitiva

La cultura de la dieta no solamente influye en los regímenes para perder peso que están tan de moda últimamente, sino que se filtra en el lenguaje que usamos a diario para describir la alimentación saludable, según afirma Harrison. "Recomendaciones sobre 'comer limpio' o evitar 'alimentos procesados' pueden sonar razonables, pero la cultura de la dieta se esconde incluso detrás de este tipo de expresiones".

A algunas personas, seguir estas reglas les impide disfrutar de la comida y, a otras, puede ocasionarles distintos problemas, como la alimentación emocional y la obsesión por una dieta saludable. "¿Te planteas constantemente si una comida es lo suficientemente 'limpia' o 'completa'?", pregunta Harrison. "Esta forma de pensar puede ser frustrante y mentalmente agotadora y, en última instancia, puede hacer que la gente se sienta mal consigo misma cuando no lo hacen 'bien'".

Los estudios apoyan la opinión de la experta y muestran que las dietas y las restricciones alimentarias parecen conducir inevitablemente al aumento de peso. En un análisis de referencia llevado a cabo en 2007 por la Universidad de California en Los Ángeles, las investigaciones examinaron 31 estudios a largo plazo sobre diferentes dietas. El análisis concluyó que, de una manera u otra, la mayoría de las personas recuperaron todo el peso que habían perdido e incluso algo más y, además, no obtuvieron ningún beneficio para la salud. Como explica Harrison, la lógica dicta que, si restringimos ciertos alimentos, inevitablemente nos apetecerán más y nos obsesionaremos con ellos. Además, si nos saltamos "las reglas", es más probable que nos demos un atracón, tanto por razones biológicas como por motivos psicológicos.

Sin embargo, la alimentación intuitiva rompe con todo tipo de reglas y te da todo el poder a ti.

Para empezar, comprueba si tienes hambre y, si es así, piensa qué te apetece. A continuación, si decides comer, para cuando te hayas saciado y pregúntate si podrías haber hecho algo para que la comida te hubiese sentado mejor, explica Harrison. Puede que te des cuenta de que comer patatas fritas en vez de un sándwich a la hora de la comida te hace tener hambre una hora después, pero también es posible que descubras que, al comerlas, sacias las ganas de algo salado y evitas perder el control la próxima vez que comas.

Si has llegado hasta aquí, puede que estés pensando "a mí lo único que me saciaría sería comer patatas fritas y tarta constantemente". Harrison reconoce que muchas personas pasan por esta fase de "luna de miel" en la que todo es posible. "Puede que durante este tiempo solo tomes alimentos que hasta ahora te habías prohibido porque siempre habías pensado que eran 'malos'", explica. "Sin embargo, aunque las ganas de comer este tipo de cosas que antes no te permitías no desparezcan, acabarás equilibrando tu alimentación con otros antojos". Unas veces te apetecerán patatas fritas y tarta, y otras veces, frutas o verduras.

Este equilibrio es saludable, afirma la experta. Sobre todo cuando eres capaz de consumir de manera intuitiva los nutrientes y la cantidad de comida que necesita tu cuerpo, como lo hacías de bebé. Y lo mejor es que podrás disfrutar de tu alimentación. Ese es el verdadero progreso.