Disfruta de la comida con la alimentación intuitiva

"Un comedor intuitivo es alguien que confía en su apetito y lo respeta .No se siente culpable por la comida que elige y es capaz de priorizar y buscar el placer de comer", afirma Christy Harrison, nutricionista antidietas al frente de este movimiento y autora de Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being and Happiness Through Intuitive Eating (Antidietas: reclama tu tiempo, dinero, bienestar y felicidad a través de la alimentación intuitiva).



Básicamente, los comedores intuitivos se dan permiso para comer lo que desean, cuando lo desean.



Si eso te parece un caos, Harrison afirma que esta es una de las habilidades más antiguas que toda persona posee. Además, al igual que hacer una sentadilla de libro o aprender a respirar profundamente con el diafragma, la alimentación intuitiva es algo innato. "Fíjate en los bebés : se alimentan sin problemas de una gran variedad de comida y, cuando están satisfechos, apartan el plato".



Esta inclinación natural se ve frustrada por lo que Harrison denomina la "cultura de la dieta" o los constantes mensajes sobre lo que debes comer o no.



"La cultura de la dieta idolatra la delgadez y la equipara a la salud y la virtud moral", comenta. "Anima a perder peso, ensalza algunos alimentos y demoniza otros, y desprecia a las personas que no se ajustan a esta versión de lo saludable, concretamente a las más corpulentas".