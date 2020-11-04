Los cinco mejores entrenamientos para hacer en casa. ¡Pruébalos!

¿No puedes ir al gimnasio? Los cinco mejores entrenamientos para hacer en casa
Entrenamiento
¿Quieres entrenar desde casa? Tenemos lo que necesitas. Para estos ejercicios para hacer en casa, creados por los mismísimos Nike Master Trainers, solo necesitarás un poco de espacio y el equipamiento mínimo. O incluso ninguno. Pero te aportarán todo lo bueno que buscas en ellos.
Desde circuitos de fuerza y sesiones de HIIT para quemar calorías hasta movimientos para llenarte de energía o relajarte. Además hay progresiones y modificaciones para todos los niveles. El único obstáculo que te encontrarás es no saber qué opción elegir de una oferta tan amplia.
Entrenamiento 1
Trabajo de torso rápido y completo
Dale caña a los abdominales inferiores, superiores y oblicuos con este combo de 10 minutos de ejercicios para el torso, que incluye crunches, torsiones y planchas que te encantarán.
Duración: 10 minutos
Nivel: principiante
Ideal para: fuerza
Equipamiento: esterilla/ninguno
Formato: por tiempo
Duración: 10 minutos
Nivel: principiante
Ideal para: fuerza
Equipamiento: esterilla/ninguno
Formato: por tiempo
Entrenamiento 2
HIIT en 10 minutos: piernas y torso
Trabaja el tren inferior, el torso y el cardio con esta sesión de HIT rápida y altamente eficiente. Puedes usar este entrenamiento cuando tengas poco tiempo o cuando quieras añadir un extra de intensidad a cualquier sesión.
Duración: 10 minutos
Nivel: principiante
Ideal para: resistencia
Equipamiento: ninguno
Formato: por tiempo
Duración: 10 minutos
Nivel: principiante
Ideal para: resistencia
Equipamiento: ninguno
Formato: por tiempo
Entrenamiento 3
Yoga regenerativo básico
Tanto si buscas aliviar la tensión muscular como si quieres despejar la mente, esta secuencia restaurativa es ideal para bajar un poco el ritmo. Concéntrate en la respiración para relajarte al máximo.
Duración: 20 minutos
Nivel: principiante
Ideal para: movilidad
Equipamiento: ninguno
Formato: por tiempo
Duración: 20 minutos
Nivel: principiante
Ideal para: movilidad
Equipamiento: ninguno
Formato: por tiempo
Entrenamiento 4
Brazos dignos de tirantes
Ve a por todas con el trabajo de hombros, bíceps y tríceps con esta sencilla pero eficaz sesión de 20 minutos para el tren superior. Hazla sola o úsala para completar otros entrenamientos de torso o cardio y disfruta de un efecto supercompleto.
Duración: 20 minutos
Nivel: intermedio
Ideal para: fuerza
Equipamiento: mancuernas
Formato: por tiempo
Duración: 20 minutos
Nivel: intermedio
Ideal para: fuerza
Equipamiento: mancuernas
Formato: por tiempo
Entrenamiento 5
Explosión completa
Si buscas un trabajo de alta intensidad para quemar calorías, esta es tu sesión. Trabajarás todo el cuerpo y subirás las pulsaciones a lo largo de este entrenamiento de 45 minutos que puedes hacer desde casa. Todos los ejercicios se hacen con peso corporal, así que no necesitarás ningún equipamiento.
Duración: 45 minutos
Nivel: intermedio
Ideal para: resistencia
Equipmento: ninguno
Formato: por tiempo
Duración: 45 minutos
Nivel: intermedio
Ideal para: resistencia
Equipmento: ninguno
Formato: por tiempo