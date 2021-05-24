Cuando piensas en los músculos que fortaleces al practicar running, los más grandes del tren inferior son los primeros que te vienen a la cabeza: los glúteos, los cuádriceps, los isquiotibiales y los gemelos. Pero, de hecho, tu torso, que, por cierto, es mucho más que unos abdominales marcados, es uno de los grupos musculares más importantes para los runners.

"Piensa en el torso como en todos los músculos encargados de estabilizar el tren superior y las caderas", comenta Janet Hamilton, entrenadora de fuerza y tonificación, y propietaria de la empresa de entrenamiento de Atlanta, Running Strong. Junto con el recto abdominal (es decir, los abdominales marcados tipo tableta de chocolate, que todas las personas tenemos incluso aunque no esté visible), el torso incluye los oblicuos interiores y exteriores, que permiten girar de un lado al otro; el transverso del abdomen, formado por los músculos profundos que envuelven el abdomen como un corsé y conectan el ombligo llevándolo hacia dentro; el músculo erector espinal, que recorre la totalidad de la espalda; los multífidos, que son unos músculos profundos que se encuentran en la zona lumbar y, por último, los glúteos y el suelo pélvico.

Si fortaleces todos estos músculos puedes mejorar la postura, la estabilidad y la condición física, así como estar más en forma, ganar velocidad y correr con más eficiencia. De hecho, según un estudio publicado en el The Journal of Strength and Conditioning Research, realizar entrenamientos para fortalecer el torso de forma regular permite aumentar la velocidad. Otro estudio publicado en PLOS One revela que de esta manera puedes mejorar tu resistencia y economía del running (es decir, la eficiencia a la hora de correr según la energía que gastes).