Tener un torso fuerte puede ayudar a prevenir esos problemas y dolores, y también podría ayudarte a aumentar tu rendimiento al correr. Según un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research, con un entrenamiento constante para fortalecer el torso se puede aumentar la velocidad. En otro publicado en PLOS One, se llega a la concusión de que también se mejora la resistencia y la economía, es decir, la eficacia con la que corres.



Para entender cómo funciona todo esto, imagínate a un corredor al principio y al final de una carrera larga. Es probable que acabe descuidando la postura en los últimos kilómetros. Tener un torso sólido puede ayudarte a evitarlo y a que corras de forma más eficiente. "Cuanto más fuerte seas, más resistente serás a la fatiga", explica Hamilton.



Afortunadamente, resulta muy fácil trabajar el torso durante los entrenamientos. Muchos de los movimientos se pueden realizar en cualquier lugar, sin necesidad de equipamiento. La clave está en trabajar duro y el tiempo suficiente para ejercitar los músculos sin perder la postura, afirma Hamilton. Esto resulta más fácil en los días que no sales a hacer una carrera dura. "Yo animo a mis atletas a hacer este entrenamiento de fuerza hasta tres veces a la semana", explica. "No tiene por qué ser muy complejo y, si puedes activar varios grupos musculares con un solo movimiento, el éxito está asegurado".