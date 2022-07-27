Dolor de tibia frente a fractura por sobrecarga: diferencias principales que debes saber | Artículo de "OGC"

Tanto si llevas años practicando running o acabas de empezar, sabrás que sentir algunas molestias en los músculos y las articulaciones es inevitable. Pero el dolor, sobre todo en las espinillas, no se debe ignorar.

Neil Panchal define la periostitis tibial como un dolor o molestia en las piernas por practicar running de forma constante o repetitiva o por hacer actividades que impliquen correr con mucha frecuencia. Y no lo dice un atleta cualquiera; Panchal es entrenador personal certificado por el ACSM y fisiólogo del ejercicio en el Human Performance Center de la Universidad de California en San Francisco (EE. UU.) con un máster en Ciencias. Panchal apunta que el dolor suele surgir tras realizar esfuerzo físico.

Carly Graham Brady, fisioterapeuta, entrenadora de running y dueña de On Track Physical Therapy and Performance en Rochester, Nueva York (EE. UU.), explica que la periostitis tibial se produce cuando los músculos situados a lo largo de la tibia empiezan a sufrir microrroturas en el hueso.

Graham Brady señala que la sobrecarga de los músculos que están unidos a la parte delantera de la tibia; la sobrecarga inusual en la parte inferior de la pierna debido a la posición de la cadera; y la práctica de running de forma inadecuada, pueden hacer que el músculo sufra microrroturas, y si esto empieza a ocurrir desde el hueso, acabará provocando periostitis tibial.

Según Panchal, la mayoría de las veces la gente no sufre periostitis tibial en la zona media de la pierna (la parte de la tibia que se encuentra frente a la otra pierna). Graham Brady afirma que es muy común tener una sensación de ardor y sensibilidad a lo largo del músculo y la tibia.

No se sabe exactamente qué provoca la periostitis tibial, tal como explica Panchal, pero nos comenta que los profesionales clínicos afirman que está causada por una sobrecarga sin periodos de recuperación adecuados para facilitar que se fortalezca la relación entre el músculo y el hueso.

La periostitis tibial también puede ocurrir cuando cambias tu programa de entrenamiento, por ejemplo, si añades más sprints o entrenamientos en cuesta a tu rutina. Brady asegura que las zapatillas desgastadas (cuando ya has corrido entre 500 y 800 km con ellas) que no proporcionan sujeción y, por otro lado, aumentar tu carga de entrenamiento antes de tiempo, también son factores que pueden provocar periostitis tibial. Esto se debe a que la falta de fuerza y sujeción puede provocar la sobrecarga de ciertos músculos. (No te pierdas Cómo aumentar los kilómetros que corres sin lesionarte, según los expertos).

Graham Brady señala otro causante menos común (y, a menudo, pasado por alto) de la periostitis tibial: la tensión en la cadera.

Explica que cuando la cadera deja de funcionar como debería, toman el mando otros músculos, y añade que si los músculos no funcionan adecuadamente y no consigues extender la cadera por completo, los músculos de la parte inferior de la pierna tomarán el relevo y cualquier parte del cuerpo que toque el suelo empezará a trabajar más, ya que la parte superior no estará trabajando tan intensamente o tan bien como debería.

Es necesario someter los huesos y los músculos a la tensión para hacerlos más fuertes y mejorar el rendimiento general, pero hay algo muy importante que debes tener en cuenta.

Panchal indica que si el hueso y el músculo no se han adaptado bien a las cargas que se les aplican constantemente, quizá empiecen a inflamarse, lo que puede provocar periostitis tibial o daños más graves y acabar causando una fractura por sobrecarga.