Pronación y supinación: ¿cuál es la diferencia?

Cómo saber si pronas o supinas y por qué es importante
Actividad
Descubre la diferencia entre pronación y supinación, cómo afecta cada una a la mecánica de correr y cómo elegir las zapatillas adecuadas para el ciclo de tu zancada.
Al caminar o correr, los pies cambian ligeramente la forma en que se distribuye el peso. Esto se denomina pronación y supinación, según la dirección en la que tus pies tiendan a "inclinarse" con cada paso.
"La pronación se da cuando el pie se inclina hacia dentro, de forma que se apoya más peso corporal en el borde interior del pie. La supinación es lo contrario: el pie se inclina hacia fuera y casi todo el peso del cuerpo se apoya en el borde exterior", explica Carol Mack, doctora en fisioterapia y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, que trabaja como fisioterapeuta y preparadora en Cleveland (Ohio). "Estos movimientos son normales y se producen en cada paso que damos. Sin embargo, algunas personas pueden pronar o supinar más de lo habitual".
Esto se denomina sobrepronación o sobresupinación (subpronación) y puede afectar al paso y al rendimiento deportivo.
Definiciones rápidas
- Pronación: inclinación del pie hacia dentro
- Supinación: inclinación del pie hacia fuera
- Ambas son normales; los problemas surgen cuando son excesivas.
¿Qué es la pronación?
La pronación ocurre cuando el pie se inclina hacia dentro, hacia el puente y el dedo gordo. Esto desbloquea el pie de forma natural para que absorba el impacto al caminar o correr, según explica Larisa Durrenberger, fisioterapeuta especializada en ortopedia y medicina deportiva en WAVE Physical Therapy and Pilates en Cincinnati (Ohio).
Se trata de una pronación y consiste en que el pie gire hacia dentro un 15 % o menos, de modo que todo el pie toque el suelo brevemente antes de impulsarse.
¿Qué es la sobrepronación?
La sobrepronación se produce cuando el pie gira demasiado hacia dentro, lo que ejerce un exceso de presión en el puente y no solo en los pies y los tobillos.
"La sobrepronación puede provocar que otras articulaciones giren excesivamente hacia dentro, como la rodilla y la cadera", afirma Mack.
En general, la pronación normal ayuda a distribuir el impacto y estabilizar el tobillo, mientras que la pronación excesiva sobrecarga los tejidos blandos.
"La sobrepronación puede deberse a un pie plano, a la debilidad del gemelo medial y de los músculos del propio pie, a unas zapatillas con una sujeción inadecuada del arco o a un aumento del peso corporal", añade Durrenberger.
Las mejores zapatillas para la sobrepronación
Si tu pisada es sobrepronadora, te recomendamos unas zapatillas con estabilidad o con control del movimiento, que te permitan controlar el movimiento de los pies en distintos grados.
- Las zapatillas de running con estabilidad se recomiendan para las personas con pisada sobrepronadora. Están diseñadas para ofrecer mayor sujeción en el puente del pie y la mediasuela, que se puede extender también hasta el talón. Esto ayuda a guiar la transición del talón a la puntera, lo que es particularmente importante para los corredores.
- Las zapatillas con control de movimiento son aconsejables para personas con sobrepronación grave, dado que su mediasuela aporta una gran sujeción en el puente del pie y también refuerzan la sujeción del talón.
"Elegir las zapatillas adecuadas es importante para apoyar las articulaciones y los ligamentos del pie", afirma Mack. "Esto va de la mano con ejercitar el tren inferior para ganar fuerza en los pies, los tobillos y las caderas".
Zapatillas NIKE para pronadores
Si tienes sobrepronación, considera estas opciones para una mayor estabilidad y comodidad:
¿Qué es la supinación?
Al caminar o correr, la supinación se produce cuando el talón se separa del suelo y el peso del cuerpo se desplaza hacia el borde externo del pie.
"La supinación se produce cuando el peso se desplaza hacia el borde exterior del pie, lo que hace que el pie se vuelva más rígido para ayudar en la fase de impulso al correr y caminar", afirma Durrenberger. "Cuando se realizan de forma equilibrada, tanto la pronación como la supinación son movimientos normales y necesarios para que el pie se desplace correctamente durante el ciclo de la marcha".
¿Qué es el exceso de supinación (falta de pronación)?
En el exceso de supinación, también conocido como sobresupinación o falta de pronación, se produce una rotación del pie hacia el exterior más exagerada de lo habitual. Las personas con puentes altos tienen más probabilidades de sufrir un sobresupinación.
La sobresupinación puede deberse a un pie rígido con un arco alto, a la tensión de los músculos de la pantorrilla, a un calzado inadecuado o a una lesión previa que haya provocado el desarrollo de compensaciones, explica.
Las mejores zapatillas para la supinación
A la hora de comprar unas zapatillas para pisadas supinadoras (o con falta de pronación), se suelen buscar modelos que se adapten a los puentes altos. Normalmente, es preferible elegir unas zapatillas con mucha amortiguación, sobre todo en la mediasuela. También son útiles las punteras anchas, ya que sujetan el pie, absorben el impacto y favorecen la pronación.
Échale un vistazo a las Nike Pegasus o las Nike Vomero, unas zapatillas neutras que ofrecen absorción de impactos, amortiguación y sujeción del puente y del tobillo. O prueba las Nike React Infinity Run, con punteras anchas para lograr una estabilidad óptima.
Cómo identificar tu tipo de pisada
Existen varias formas de determinar si estás lidiando con sobrepronación o sobresupinación.
- Prueba de la huella mojada (consulta las preguntas frecuentes que aparecen a continuación). Mójate el pie y camina sobre una superficie absorbente, como un trozo de papel o el hormigón. La forma de tu huella puede indicar tu nivel de pronación o supinación.
- Prueba del patrón de desgaste. La forma más sencilla de comprobar si tienes sobrepronación o sobresupinación es observar los patrones de desgaste de la suela de tus zapatillas. Si el borde exterior de la zapatilla muestra un desgaste significativo, es probable que estés sobresupinando. Si ves más desgaste en el interior de la zapatilla, es posible que estés sobrepronando, según Durrenberger.
- Grábate corriendo en la cinta de correr desde atrás. Puedes aprender mucho sobre tu forma de andar al verla en vídeo, ya que puedes reducir la velocidad y hacer zoom en los pies para analizar mejor.
"Comprender tu pisada y si tiendes a sobrepronar o a subpronar es muy útil, porque ambos factores pueden afectar a la mecánica de la carrera y, por ende, el rendimiento", afirma Mack.
Cuándo acudir a un profesional
En muchos casos, usar el calzado adecuado puede marcar una gran diferencia a la hora de corregir tu pisada, sugiere Mack. Sin embargo, si experimentas dolor, ya sea agudo e intenso o sordo y crónico, o si tienes problemas persistentes en la espalda, las caderas y las rodillas, puede ser útil hablar con un profesional médico para evaluar lo que puede estar sucediendo.
Preguntas frecuentes
¿Se puede corregir la sobrepronación o la supinación?
Las zapatillas diseñadas para reducir la pronación o la supinación pueden ayudar, junto con ejercicios que ayuden a fortalecer el arco del pie, los gemelos y las caderas, sugiere Durrenberger. Entre estos ejercicios se incluyen:
- Pronación: los elevaciones de gemelos estiran y fortalecen los gemelos, y los círculos de tobillo y los puentes de caderas mejoran la estabilidad y el equilibrio sobre una sola pierna.
- Supinación: las elevaciones de talón con una pelota apretada entre los tobillos ayudan a mantener una posición neutra del tobillo, los desplazamientos laterales con banda fortalecen las caderas y los pesos muertos inversos a una pierna para equilibrio ayudan a mejorar la fuerza en una sola pierna.
"Si resulta cómodo, levantar pesas sin calzado hace que los músculos del pie trabajen más", afirma Durrenberger. "Pero incluso si usas zapatillas, ya sea por comodidad o por exigencias del gimnasio, intentar mantener una posición de 'pie trípode' (en la que se ejerce la misma presión sobre el dedo gordo del pie, el dedo pequeño y el talón) ayudará a crear estabilidad alrededor del pie y el tobillo".
¿Existe alguna prueba para hacer en casa que indique si pronas o supinas en exceso?
Con la prueba del pie mojado, podrás saber si tu pisada es sobrepronadora o supinadora. Mójate el pie y camina sobre una superficie en la que tu huella deje marca, como el hormigón, un trozo de papel o cartón. A continuación, analiza la marca que dejas:
- Si ves el contorno del pie completo y es grueso en la zona que corresponde al puente, tu pisada es sobrepronadora.
- Si la zona del puente es muy fina o incluso está separada de la marca del antepié, tu pisada es supinadora.
- Si la zona del puente es un poco fina, probablemente tu pisada sea pronadora.
¿Puede la sobrepronación o la subpronación ser un problema en el antebrazo?
La pronación o la supinación en el antebrazo suelen ser un problema cuando hay falta de rotación más que un exceso. La rotación normal del antebrazo es de unos 75 grados en pronación y de 85 en supinación.
Muchas actividades del día a día se llevan a cabo en un arco de 50 grados de pronación y 50 grados de supinación. Si la rotación está limitada más de 30 grados de pronación o de supinación, tendrás que rotar más el hombro, lo que puede generar problemas si esta limitación es crónica.