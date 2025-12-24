Pronación y supinación: ¿cuál es la diferencia?

Al caminar o correr, los pies cambian ligeramente la forma en que se distribuye el peso. Esto se denomina pronación y supinación, según la dirección en la que tus pies tiendan a "inclinarse" con cada paso.

"La pronación se da cuando el pie se inclina hacia dentro, de forma que se apoya más peso corporal en el borde interior del pie. La supinación es lo contrario: el pie se inclina hacia fuera y casi todo el peso del cuerpo se apoya en el borde exterior", explica Carol Mack, doctora en fisioterapia y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, que trabaja como fisioterapeuta y preparadora en Cleveland (Ohio). "Estos movimientos son normales y se producen en cada paso que damos. Sin embargo, algunas personas pueden pronar o supinar más de lo habitual".

Esto se denomina sobrepronación o sobresupinación (subpronación) y puede afectar al paso y al rendimiento deportivo.



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