El running es una manera fantástica de aumentar la resistencia y quemar calorías. De hecho, en comparación con caminar, el running quema una cantidad de calorías considerablemente mayor. Sin embargo, el running es un deporte de alto impacto y más exigente, por lo que conlleva un mayor riesgo de lesiones.



No obstante, también tiene muchos beneficios para la salud y, en consecuencia, el riesgo de muerte prematura de quienes corren se reduce entre un 25 y un 40 %, y viven aproximadamente tres años más que quienes no practican running, según un estudio de 2017 publicado en Progress in Cardiovascular Diseases.



Consejo para principiantes: Al igual que para caminar, las zapatillas pueden determinar si tu entrenamiento irá bien o mal. Unas buenas zapatillas de running no solo protegen los pies, sino que ofrecen sujeción para que tu pisada sea fuerte y estable, lo que ayuda a prevenir dolores y lesiones. Ten en cuenta la forma de tus pies, tu estilo de running y el terreno sobre el que vas a correr para encontrar las zapatillas ideales para ti.