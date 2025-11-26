Leo Hipp ejerce como fisiólogo especializado en rendimiento en el equipo de ciclismo Human Powered Health en Boston (EE. UU.). Él afirma que la mejor forma de desarrollar la resistencia cardiovascular es establecer una rutina constante de cardio que te suponga un desafío.

Evidentemente, no todo el mundo empieza con la misma condición física, por lo que al principio no hay que excederse con los entrenamientos aeróbicos si el cuerpo no está acostumbrado. Kevin Salinas, entrenador personal certificado e instructor principal de ciclo indoor en CycleBar, afirma que puede ser mejor empezar poco a poco, con solo 10-15 minutos de actividad física durante la primera semana.

Recomienda trotar o caminar para empezar. A partir de ahí, puedes aumentar la duración para subir gradualmente la intensidad.

Consejo profesional: Si quieres hacer que tus entrenamientos en cinta sean más exigente puedes aumentar la inclinación o caminar con unas mancuernas.

Si tienes un nivel más avanzado, Hipp sugiere empezar con ejercicio cardiovascular de 3 a 5 días a la semana, durante un mínimo de 150 minutos en total. Para utilizar eficazmente el oxígeno, algo que también va bien para estimular el metabolismo de las grasas y obtener energía, debes trabajar al 65 o 75 % de tu frecuencia cardíaca máxima. A esto también se le conoce como entrenar en zona 2.

Fox explica que caminar a paso ligero, correr, montar en bici, nadar y hacer ejercicio en clases grupales son maneras excelentes de mejorar la resistencia aeróbica. A medida que te acostumbres a estos entrenamientos de cardio, podrás hacerlos más exigentes. La clave está en poner a prueba el sistema cardiovascular haciendo estas actividades a una intensidad de moderada a alta durante largos periodos de tiempo, aumentando gradualmente la frecuencia, la intensidad, el tiempo o el tipo de actividad.

¿Qué es imprescindible para alcanzar este objetivo de resistencia? Elegir los ejercicios aeróbicos que más te gusten. La experta afirma que, al hacer algo que te resulta divertido, es más probable que lo sigas haciendo a largo plazo y que aproveches todos los beneficios que tenga para la salud.

También es una buena idea consultar a profesionales antes de comenzar cualquier rutina de ejercicio, especialmente si se tiene algún problema de salud.