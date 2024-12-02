¿Cuáles son los beneficios de saltar a la comba todos los días?

Si hace tiempo que no usas una comba, empieza con una que tenga una longitud adecuada para tu altura.

"Coloca ambos pies en el centro de la cuerda, coge un mango en cada mano y levántalos a la altura del pecho con los brazos estirados", dice Matthews. "Si los extremos de la cuerda (la parte donde la cuerda se une al mango) te llegan a las axilas, la cuerda tiene la longitud correcta".

Lo siguiente es elegir una superficie firme para hacer ejercicio.

"Las superficies como el hormigón o el asfalto pueden servir, pero también pueden castigar más las articulaciones si tus sesiones son largas o tienes problemas de tobillos, rodillas, caderas o lumbares", continua Matthews. "Lo ideal es que busques una superficie de goma o madera dura para hacer tus ejercicios, del tipo que normalmente se encuentra en un gimnasio, un parque infantil o una pista de tenis".

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Para conseguir una postura adecuada al saltar a la comba, Stephanie Mansour, entrenadora personal con certificación AFAA y certificación ASFA de instructora de pilates, además de presentadora del programa "Step It Up with Steph," recomienda mantenerse erguido y meter el ombligo hacia la columna vertebral para activar el core.

"Sujeta con fuerza los mangos de la cuerda, pero sin tensión", dice. "Cuando saltes, ya sea con una pierna o con las dos, cae con la rodilla ligeramente flexionada, es decir, no aterrices con las piernas rectas".

En su lugar, recomienda doblar la rodilla para que las articulaciones de la misma no absorban tanto impacto de la pierna que aterriza en el suelo después de cada salto. Matthews añade que un error común es saltar demasiado alto.

"Mantente sobre los metatarsos y salta solo unos centímetros del suelo cada vez. Esto hará que el movimiento sea más eficiente, además de ayudar a proteger tus articulaciones y permitirte saltar la comba durante más tiempo".

Si los saltos son más pequeños, se puede reducir la fuerza del impacto de cada salto. Mansour también subraya la importancia de tomarse las cosas con calma al principio y cuidar nuestro cuerpo.

"Yo aconsejaría que la gente empiece con solo 60 segundos o 60 saltos", afirma. "Además, hay que tener en cuenta que es normal atascarse y frustrarse cuando se empieza a saltar a la comba de nuevo", y asegura que se vuelve a coger el ritmo (literalmente) en poco tiempo.