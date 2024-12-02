¿Cuáles son los beneficios de saltar a la comba todos los días?
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Desde mejorar la salud cardiovascular hasta reducir los niveles de ansiedad, saltar a la comba puede ser un ejercicio de cardio eficaz (¡y divertido!).
Saltar a la comba no es solo un pasatiempo para niños. Es un ejercicio versátil, que a menudo sirve de calentamiento o incluso como una parte clave del propio entrenamiento.
Mike Matthews, entrenador personal con certificación ISSA y autor del libro "Muscle for Life: Get Lean, Strong, and Healthy at Any Age!" dice que saltar a la comba puede encajar perfectamente en cualquier rutina de entrenamiento.
"Puedes saltar a un ritmo lento y constante si quieres usarlo como cardio de bajo impacto y larga duración, o aumentar la intensidad saltando con las rodillas en alto o realizando saltos dobles (cuando la cuerda pasa por debajo de los pies dos veces en cada salto) si quieres usarlo para el entrenemiento de estilo HIIT", explica. "Además, si tienes poco tiempo y buscas un entrenamiento completo y eficaz, esta puede ser una excelente opción".
El movimiento repetitivo de saltar a la comba no solo eleva la frecuencia cardíaca, hace trabajar los músculos de los brazos y las piernas, y quema calorías, sino que también puede aportarte pequeñas dosis de alegría. Si crees que saltar a la comba es una actividad divertida, lo más probable es que sigas con ella. Un estudio de 2020 publicado en la revista Frontiers in Psychology descubrió que cualquier forma de actividad física que alguien considere agradable y estimulante puede animarle a hacer ejercicio con más frecuencia.
Además, saltar a la comba puede ser un ejercicio seguro para personas de todas las edades. Un metanálisis de 2018 de nueve estudios publicado en Sports Medicine reveló que hasta tres sesiones de entrenamiento de salto a la comba por semana (cada sesión incluía tres series de 10 saltos por serie, seguidas de 60 segundos de descanso) pueden mejorar la fuerza en adultos mayores de 50 años. Sin embargo, es importante señalar que los participantes en el estudio no tenían ninguna afección médica que pudiera dificultarles el movimiento. No olvides consultar a tu médico para saber si saltar a la comba es un ejercicio adecuado para tus necesidades.
Antes de saltar a la comba, ten en cuenta estos consejos
Si hace tiempo que no usas una comba, empieza con una que tenga una longitud adecuada para tu altura.
"Coloca ambos pies en el centro de la cuerda, coge un mango en cada mano y levántalos a la altura del pecho con los brazos estirados", dice Matthews. "Si los extremos de la cuerda (la parte donde la cuerda se une al mango) te llegan a las axilas, la cuerda tiene la longitud correcta".
Lo siguiente es elegir una superficie firme para hacer ejercicio.
"Las superficies como el hormigón o el asfalto pueden servir, pero también pueden castigar más las articulaciones si tus sesiones son largas o tienes problemas de tobillos, rodillas, caderas o lumbares", continua Matthews. "Lo ideal es que busques una superficie de goma o madera dura para hacer tus ejercicios, del tipo que normalmente se encuentra en un gimnasio, un parque infantil o una pista de tenis".
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Para conseguir una postura adecuada al saltar a la comba, Stephanie Mansour, entrenadora personal con certificación AFAA y certificación ASFA de instructora de pilates, además de presentadora del programa "Step It Up with Steph," recomienda mantenerse erguido y meter el ombligo hacia la columna vertebral para activar el core.
"Sujeta con fuerza los mangos de la cuerda, pero sin tensión", dice. "Cuando saltes, ya sea con una pierna o con las dos, cae con la rodilla ligeramente flexionada, es decir, no aterrices con las piernas rectas".
En su lugar, recomienda doblar la rodilla para que las articulaciones de la misma no absorban tanto impacto de la pierna que aterriza en el suelo después de cada salto. Matthews añade que un error común es saltar demasiado alto.
"Mantente sobre los metatarsos y salta solo unos centímetros del suelo cada vez. Esto hará que el movimiento sea más eficiente, además de ayudar a proteger tus articulaciones y permitirte saltar la comba durante más tiempo".
Si los saltos son más pequeños, se puede reducir la fuerza del impacto de cada salto. Mansour también subraya la importancia de tomarse las cosas con calma al principio y cuidar nuestro cuerpo.
"Yo aconsejaría que la gente empiece con solo 60 segundos o 60 saltos", afirma. "Además, hay que tener en cuenta que es normal atascarse y frustrarse cuando se empieza a saltar a la comba de nuevo", y asegura que se vuelve a coger el ritmo (literalmente) en poco tiempo.
5 beneficios de saltar a la comba
1.Saltar a la comba puede mejorar la salud del corazón
"Varios estudios demuestran que saltar a la comba es una forma muy eficaz de mejorar el estado cardiovascular y reducir la presión arterial", señala Matthews.
Unos investigadores de fisioterapia realizaron un estudio experimental en 2019 con hombres jóvenes en el que un grupo saltó a la comba dos veces al día durante 12 semanas, mientras que el otro grupo siguió su rutina de ejercicios habitual. El resultado fue que el grupo que saltó a la comba mostró mejoras estadísticamente significativas en su VO2 máx. (o consumo máximo de oxígeno, que mide la cantidad de oxígeno que utiliza el cuerpo durante el ejercicio).
Otro estudio de 2019 de 12 semanas de duración publicado en la European Journal of Applied Physiology concluyó que saltar a la comba tenía un efecto positivo sobre numerosos factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, como la composición corporal, la inflamación, la presión arterial y la función vascular (cómo circulan la sangre y la linfa por el cuerpo) en chicas adolescentes con prehipertensión.
2.Saltar a la comba contribuye a mejorar la coordinación
Unos investigadores científicos italianos reunieron a un grupo de jugadores de fútbol preadolescentes y pidieron a una parte de ellos que saltara a la comba antes del entrenamiento durante un periodo de ocho semanas. Según sus conclusiones, publicadas en 2015 en la revista Journal of Sports Science & Medicine, los jóvenes atletas que saltaron a la comba mostraron una mejor coordinación motora y equilibrio en comparación con aquellos que no saltaron.
"Saltar a la comba mejora el equilibrio y la estabilidad de la parte inferior del cuerpo", asegura Mansour. "Las articulaciones del tobillo y de la rodilla se estabilizan con cada movimiento".
La razón principal: este ejercicio requiere una gran coordinación entre manos y ojos mientras los pies aprenden a realizar pequeños y rápidos saltos repetitivos. "Además, las rodillas y las caderas trabajan conjuntamente con las articulaciones de los tobillos, ya que el cuerpo trabaja como un todo para saltar repetidamente", añade.
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3.Saltar a la comba contribuye a aumentar y conservar la densidad ósea
"Se ha demostrado que saltar a la comba aumenta la densidad (mineral) ósea, lo que es especialmente importante para las personas perimenopáusicas, es decir, en transición a la menopausia", comenta Matthews.
Un estudio de 2021 analizó a jóvenes nadadoras olímpicas que incorporaron dos nuevos ejercicios a su rutina dos veces por semana: saltar a la comba y vibraciones de todo el cuerpo (que consisten en sentarse, estar de pie o tumbarse en una plataforma vibratoria). Tras 22 semanas, los resultados de las pruebas de las nadadoras mostraron un aumento de la densidad mineral ósea en la columna lumbar, las caderas y el cuello, junto con una reducción de la masa corporal en la parte inferior del cuerpo.
Además, un ensayo aleatorio controlado de 2015 publicado en la American Journal of Health Promotion desveló que las mujeres de entre 25 y 50 años que saltaban a la comba de 10 a 20 veces dos veces al día (con intervalos de descanso de 30 segundos entre cada serie de saltos) observaron aumentos significativos en la densidad mineral ósea de la cadera al cabo de ocho semanas.
4.Saltar a la comba aumenta la velocidad al correr
Tomad nota, corredores. Un metanálisis de 21 estudios publicado en 2021 determinó una relación entre el entrenamiento con saltos y unos tiempos de carrera más rápidos entre dos y cinco kilómetros. Más de 500 adultos mostraron mejoras significativas del rendimiento de salto, de sprint, de la fuerza reactiva (que mide la altura a la que salta un atleta después de aterrizar) y de la economía de carrera (una medida que incluye múltiples características, como la tasa cardiorrespiratoria y metabólica).
Otra investigación publicada en un número de 2020 de la revista International Journal of Sports Physiology and Performance reveló resultados similares. "Los corredores que calentaron con 10-20 minutos de salto a la comba mejoraron su tiempo en distancias de 3 km mucho más que los que no lo hicieron", apunta Matthews. Más concretamente, los sujetos del estudio utilizaron una comba entre dos y cuatro veces por semana para calentar durante un total de 10-20 minutos cada semana, a lo largo de 10 semanas.
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5.Saltar a la comba puede contribuir a reducir la ansiedad
Para averiguar si saltar a la comba tiene un impacto en la salud mental, los autores de un estudio de 2021 pidieron a un grupo dividido de voluntarios que saltaran a la comba durante siete sesiones de dos minutos cada una, seguidas de un minuto de descanso. Los resultados obtenidos, para los que los participantes tuvieron que rellenar un cuestionario psicológico, realizar una prueba de rendimiento y someterse a pruebas de saliva y orina, revelaron que los adultos que saltaron a la comba mostraron una reducción significativa de los niveles de ansiedad y una mejora de la capacidad de atención y de la función cognitiva. Los participantes también mostraron mayores niveles de ácido 5-hidroxindolacético en la orina, lo que indica un aumento de la serotonina (un neurotransmisor asociado a la regulación del estado de ánimo y la reducción de la ansiedad).
"Cuando los músculos se contraen durante una actividad, como saltar a la comba, son necesarios ciertos aminoácidos (ramificados) que circulan por la sangre para que los músculos funcionen", explica Elizabeth Lombardo, doctora, psicóloga clínica licenciada y autora de "Get Out of the Red Zone: Transform Your Stress and Optimize True Success".
"Estos aminoácidos suelen competir con el triptófano, el precursor de la serotonina, para cruzar la barrera hematoencefálica, es decir, para entrar en el cerebro", explica. "Así que con menos de estos aminoácidos disponibles, aumenta la posibilidad de que el triptófano se absorba, lo que puede producir un aumento de la serotonina en el cerebro".
¿La conclusión? Los estudios sugieren que saltar a la comba puede tener diferentes tipos de beneficios para la salud de un gran número de personas. Si tu médico te da luz verde, considera añadir unos minutos de salto a la comba a tu próximo entrenamiento, sean cuales sean tus objetivos. Si quieres más consejos de la comunidad experta y recomendaciones de fitness, descárgate la Nike Training Club App.
Texto: Amy Capetta