Posturas de yoga para aliviar el dolor de espalda

Si te duele la espalda, será mejor que evites ciertas posturas de yoga. Las asanas que implican doblar la espalda hacia atrás no son recomendables. Por ejemplo, la postura del camello o de la rueda completa pueden empeorar el dolor de espalda.



Evita cualquier postura que aumente el dolor hasta que tengas la espalda mejor. "Por lo general, las posturas de yoga son un buen punto de partida para mejorar la postura y aliviar el dolor de espalda", explica el Dr. Shah, "pero es importante detectar, en primer lugar, el origen de ese dolor".



Si el dolor de espalda persiste durante unas cuantas semanas, empieza a ser cada vez más frecuente o se extiende a otras partes del cuerpo, el doctor recomienda que pidas cita con tu médico de cabecera. Lo principal es que escuches a tu cuerpo y prestes atención a sus necesidades para estar fuerte y saludable.

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