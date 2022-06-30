Cómo puede mejorar tu metabolismo el entrenamiento de fuerza

Por último, es posible que quemes más calorías de forma natural con actividad diaria si estás más fuerte y en mejor forma. Puedes conseguirlo manteniendo o aumentando la termogénesis por actividad sin ejercicio (NEAT), que son todos aquellos movimientos que haces durante el día que no se consideran ejercicio.

A veces, cuando se empieza un programa de ejercicio, la NEAT desciende. De hecho, en un estudio de octubre de 2012 de Obesity Reviews se demostró que la disminución de la actividad sin ejercicio puede ser uno de los motivos por los que las personas no pierden peso aunque hagan ejercicio regularmente.

Sin embargo, en un estudio de septiembre de 2015 de Advances in Nutrition se sugirió que es menos probable que la NEAT se reduzca con entrenamiento con peso y más probable con ejercicio aeróbico.

La NEAT juega un papel muy importante en el metabolismo, ya que tiene un gran impacto en el número de calorías que quemas al día. La NEAT también es muy variable: es responsable del 6-10 % del gasto total de calorías diarias de las personas sedentarias y del 50 % o más de las personas muy activas.