¿El zumo de pepinillos es bueno? Posibles beneficios según un nutricionista

¿Es bueno el líquido de los pepinillos encurtidos? Una nutricionista certificada explica sus posibles beneficios
Nutrición
Una nutricionista certificada pone fin al debate sobre si el líquido de los pepinillos encurtidos es un remedio útil para los calambres musculares.
Hidratarse bien tiene efectos positivos en la recuperación, la energía, la concentración, el metabolismo y el estado de ánimo. Además del agua, hay muchas otras bebidas ricas en electrolitos para hidratarse. Sin embargo, hay una opción que quizás no hayas probado nunca: el líquido de los pepinillos encurtidos.
Actualmente, los supermercados no tienen muchas opciones embotelladas de líquido de pepinillos encurtidos para la recuperación deportiva, por lo que tienes que bebértelo directamente del bote de pepinillos. Aunque este líquido salado y ácido pueda parecer la bebida menos refrescante para después de entrenar, algunas personas lo toman. De hecho, hay quienes dicen que puede evitar o aliviar los calambres musculares causados por la actividad física. Las experiencias personales sobre sus beneficios para aliviar los calambres (que probablemente se deben a la deshidratación) son útiles, pero se necesitan más estudios que demuestren si es una opción recomendable para la comunidad de atletas.
¿El líquido de los pepinillos encurtidos ayuda con los calambres musculares?
No son muchas las investigaciones llevadas a cabo para demostrar si el líquido de los pepinillos encurtidos puede ayudar a aliviar los calambres musculares o a rehidratarse. La hipótesis sobre sus beneficios se basa en su alto contenido en sodio y en su composición a base de vinagre. El sudor, que se produce, por ejemplo, al entrenar, contiene sodio, por lo que es importante reponer los electrolitos para evitar los calambres musculares y la deshidratación.
En un ensayo clínico de control aleatorizado publicado en un número de 2009 de la revista Journal of Athletic Training se analizaron los cambios en la cantidad de electrolitos en sangre tras el consumo de tres bebidas: líquido de pepinillos encurtidos, agua y una solución común de carbohidratos y electrolitos. Este estudio se hizo a partir de una muestra pequeña compuesta por nueve hombres, pero se descubrió que no había diferencias significativas en las concentraciones de electrolitos entre las bebidas.
En un artículo publicado en 2010 en Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise se investigó si el líquido de los pepinillos encurtidos reduce la duración de los calambres. En este estudio a pequeña escala, se provocaron calambres musculares a nueve hombres con deshidratación. Tras la estimulación nerviosa y los calambres, los participantes bebieron una pequeña cantidad de líquido de pepinillos encurtidos o agua desionizada (agua sin iones).
Se demostró que el líquido de pepinillos encurtidos reduce la duración de los calambres en comparación con el agua y que los alivia más rápido que cuando se bebe agua o no se bebe nada. Lo más interesante de este estudio es que los cambios en los niveles de electrolitos no eran significativos, por lo que es probable que no sean los electrolitos del líquido de los pepinillos encurtidos lo que influye en los calambres musculares.
Como los electrolitos no eran la respuesta a la reducción de la duración de los calambres musculares, se supuso que debía haber otro elemento importante. En el mismo artículo de 2010 se sugirió que el efecto del líquido de los pepinillos encurtidos en los calambres se debe a su contenido en ácido acético (vinagre). Aunque todavía no hay suficientes investigaciones que respalden esta idea, se cree que el sabor ácido del ácido acético estimula los receptores del sistema nervioso situados la parte posterior de la garganta. Esto, en teoría, causa un reflejo que aumenta la actividad de los neurotransmisores inhibidores, que impiden que los mensajes (como el que indica a una célula muscular que se contraiga) se transmitan por todo el sistema nervioso. Al inhibir la actividad de los neurotransmisores, se reducen los calambres musculares.
¿Es bueno el líquido de los pepinillos encurtidos?
Por el momento, no hay evidencias científicas sobre si el líquido de los pepinillos encurtidos ayuda con los calambres musculares. Sin embargo, quienes tengan interés en probarlo deben saber que su ingesta no causa daños siempre y cuando se mantenga en aproximadamente un mililitro por kilogramo de peso corporal. Por ejemplo, un adulto de 68 kilos podría consumir unos 68 mililitros de líquido de los pepinillos encurtidos. Es importante tener en cuenta que los beneficios de este líquido se deben principalmente a su poder para aliviar los calambres musculares (gracias al vinagre) y no a su contenido en electrolitos.
Si tu mayor objetivo es acabar con los calambres musculares, puede que el líquido de los pepinillos encurtidos te ayude, al igual que otras salmueras a base de vinagre como el kimchi y el líquido del chucrut. Si necesitas rehidratarte, en los artículos de investigación anteriores se afirma que el zumo de los pepinillos encurtidos no es más eficaz que el agua.
De nuevo, recuerda que el líquido de los pepinillos encurtidos tiene un alto contenido en sodio, así que es mejor que las personas con la presión sanguínea alta eviten su ingesta. Además, las personas con trastornos gastrointestinales o con el síndrome del intestino irritable podrían tener molestias gastrointestinales por el contenido en vinagre del líquido de los pepinillos encurtidos.
Consejos para mantener la hidratación
Hay muchas formas de evitar la deshidratación. De acuerdo con National Academy of Medicine, los hombres y las mujeres en edad adulta deberían beber, respectivamente, unos 3 y unos 2 litros de agua al día. Por supuesto, estas necesidades aumentan en el caso de atletas que practiquen deportes en los que se sude mucho. Beber es una de las mejores formas de evitar la deshidratación y los síntomas relacionados, como los calambres musculares.
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Por lo general, la mejor forma de tomar la cantidad de líquidos adecuada es que la bebida te guste. Si el agua no es lo tuyo, incorpórale una fruta, como una rodaja de limón o lima, que añada sabor. Otra forma de hacer que sea apetecible es congelar fruta fresca en cubiteras y utilizar los cubitos congelados para aromatizar el agua. Además, las infusiones y el agua carbonatada también suman en el objetivo diario de líquidos. Si practicas deporte o vives en un clima cálido, puedes tomar una bebida deportiva o agua de coco para reponer los electrolitos.
La conclusión
Al fin y al cabo, el líquido de los pepinillos encurtidos no es perjudicial, pero tampoco tiene grandes beneficios. Las escasas evidencias e investigaciones sugieren que puede ayudar con los calambres musculares, pero, aparte de eso, no es mejor para hidratarse que el agua.
Texto: Sydney Greene, máster en Ciencias, dietista y nutricionista