¿El zumo de pepinillos es bueno? Posibles beneficios según un nutricionista

No son muchas las investigaciones llevadas a cabo para demostrar si el líquido de los pepinillos encurtidos puede ayudar a aliviar los calambres musculares o a rehidratarse. La hipótesis sobre sus beneficios se basa en su alto contenido en sodio y en su composición a base de vinagre. El sudor, que se produce, por ejemplo, al entrenar, contiene sodio, por lo que es importante reponer los electrolitos para evitar los calambres musculares y la deshidratación.

En un ensayo clínico de control aleatorizado publicado en un número de 2009 de la revista Journal of Athletic Training se analizaron los cambios en la cantidad de electrolitos en sangre tras el consumo de tres bebidas: líquido de pepinillos encurtidos, agua y una solución común de carbohidratos y electrolitos. Este estudio se hizo a partir de una muestra pequeña compuesta por nueve hombres, pero se descubrió que no había diferencias significativas en las concentraciones de electrolitos entre las bebidas.

En un artículo publicado en 2010 en Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise se investigó si el líquido de los pepinillos encurtidos reduce la duración de los calambres. En este estudio a pequeña escala, se provocaron calambres musculares a nueve hombres con deshidratación. Tras la estimulación nerviosa y los calambres, los participantes bebieron una pequeña cantidad de líquido de pepinillos encurtidos o agua desionizada (agua sin iones).

Se demostró que el líquido de pepinillos encurtidos reduce la duración de los calambres en comparación con el agua y que los alivia más rápido que cuando se bebe agua o no se bebe nada. Lo más interesante de este estudio es que los cambios en los niveles de electrolitos no eran significativos, por lo que es probable que no sean los electrolitos del líquido de los pepinillos encurtidos lo que influye en los calambres musculares.

Como los electrolitos no eran la respuesta a la reducción de la duración de los calambres musculares, se supuso que debía haber otro elemento importante. En el mismo artículo de 2010 se sugirió que el efecto del líquido de los pepinillos encurtidos en los calambres se debe a su contenido en ácido acético (vinagre). Aunque todavía no hay suficientes investigaciones que respalden esta idea, se cree que el sabor ácido del ácido acético estimula los receptores del sistema nervioso situados la parte posterior de la garganta. Esto, en teoría, causa un reflejo que aumenta la actividad de los neurotransmisores inhibidores, que impiden que los mensajes (como el que indica a una célula muscular que se contraiga) se transmitan por todo el sistema nervioso. Al inhibir la actividad de los neurotransmisores, se reducen los calambres musculares.