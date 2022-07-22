Alimentos con alto contenido en proteínas aprobados por dietistas para comer después del entrenamiento

La proteína en polvo, concretamente la de suero, es la opción más recurrida. Tomarse un batido de proteína, mezclando el polvo con leche o agua, es una forma rápida de consumir entre 15 y 30 gramos de proteína (depende de la marca del polvo) en cualquier lugar.

Otros aperitivos ricos en proteína que puedes preparar en poco tiempo:

Huevos cocidos

Fiambre

Yogur griego

Queso en tiras

Atún en lata

Snacks de carne deshidratada

El tamaño de la ración dependerá de la cantidad de proteínas que necesites consumir. Por ejemplo, las personas que practiquen yoga con una intensidad moderada no necesitan más de 20 gramos de proteína, que pueden consumir tomando dos huevos cocidos. En cambio, si hicieran una sesión de pesas de una hora, necesitarían al menos 20 gramos de proteína. En ese caso, podrían tomar un yogur griego con un puñado de frutos secos y un huevo cocido.

Los veganos lo tienen más difícil a la hora de encontrar alimentos ricos en proteínas. La mayoría de proteínas veganas, como las semillas, las legumbres, los frutos secos y los cereales integrales, no son completas, es decir, no contienen los nueve aminoácidos esenciales. Aun así, hay varias formas de consumir las proteínas necesarias siendo vegano. Al combinar dos fuentes distintas de proteínas incompletas, puedes consumir todos los aminoácidos que necesita tu cuerpo para reparar los músculos. ¿Por ejemplo? Una rebanada de pan integral con mantequilla de cacahuete. Combinados, estos dos alimentos ofrecen entre 12 y 15 gramos de proteína.

(Contenido relacionado: ¿Qué es la falta de hierro y cómo saber si la tienes?)

Aunque es importante tomar un aperitivo rico en proteínas después de entrenar, los demás macronutrientes, como las grasas o los hidratos de carbono, también desempeñan un papel fundamental en la recuperación. En un artículo de 2010 publicado en la revista Journal of Sports and Medicine se analizó el consumo de diferentes alimentos después de hacer ejercicio y su efecto en el desarrollo muscular y la creación de glucógeno (el combustible que se almacena en los músculos y que el cuerpo usa cuando haces ejercicio).

Se demostró que el consumo de hidratos de carbono y proteínas favorece la recuperación y el desarrollo muscular en personas que practican deportes exigentes (como el running de larga distancia, el ciclismo o la natación), levantan pesas o hacen sesiones rápidas de cardio en el gimnasio. Hay varias formas sencillas de combinar la proteína con los hidratos de carbono: tomando un batido de fruta con proteína en polvo, añadiendo fruta a un yogur griego, tomando medio sándwich de pavo…

Una vez más, puedes plantearte acudir a una persona experta en nutrición para que te ayude a crear un programa adaptado a tus necesidades.