I migliori leggings Nike per il running

L'abbigliamento da running ad alte prestazioni, come i bra a compressione e le calze traspiranti, ti offrono il comfort che ti serve durante l'allenamento e possono rendere più piacevoli le tue corse. Stile e vestibilità sono molto importanti: l'outfit giusto, infatti, può aiutarti a sentirti a tuo agio, aumentando di conseguenza la tua motivazione a dare il massimo. Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale indossare dei leggings da running di qualità, a prescindere dal tuo livello nella corsa.

Per trovare il modello giusto per te, dovrai fare qualche tentativo per scoprire la vestibilità che ti piace di più e quali sono i materiali più indicati per le diverse condizioni atmosferiche. Per le corse sulle lunghe distanze, ad esempio, potresti scegliere una vestibilità un po' più aderente intorno alla vita che impedisce al capo di scivolare a metà corsa, senza che risulti scomodo o limiti i movimenti. Un altro fattore da tenere a mente sono le tasche. Gel, chiavi e smartphone sono solo alcuni esempi di oggetti indispensabili di cui avrai bisogno quando esci per macinare qualche chilometro.

E non dimenticarti delle temperature: i leggings più spessi, ad esempio, potrebbero non essere adatti nei mesi a cavallo tra primavera ed estate, ma rivelarsi fondamentali in inverno. Continua a leggere per scoprire i migliori leggings da running Nike e trovare il modello che fa per te.