Correre un chilometro e mezzo è un obiettivo comune, sia per chi ha iniziato da poco a praticare il running sia per chi vuole riprendere la propria routine dopo una pausa. Altre persone dichiarano sui social di impegnarsi a correre un chilometro e mezzo al giorno per 30 giorni per mettere alla prova la propria voglia di cambiare. Sebbene in alcuni casi sia solo un modo per iniziare a fare running, correre un chilometro e mezzo al giorno offre anche numerosi benefici fisici e mentali, persino a chi non ha mai corso una 5K.

Più avanti, analizzeremo alcuni di questi benefici per la salute e parleremo di come chi è agli inizi con il running possa riuscire a correre un chilometro e mezzo in sicurezza. Inoltre, riveleremo se correre un chilometro e mezzo al giorno è considerato un esercizio "sufficiente" o, in realtà, "eccessivo" da chi se ne intende.