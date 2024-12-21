Running e vogatore a confronto: qual è l'allenamento migliore?

Correre o vogare: qual è l'allenamento migliore?
Sport e attività
Gli esperti di sport e fitness descrivono i vantaggi di entrambe le attività e spiegano qual è la più adatta per raggiungere i tuoi obiettivi.
Immagina una di quelle giornate in cui scoppi di energia e non vedi l'ora di affrontare un allenamento intenso. Appena entri in palestra, vedi che il vogatore e il tapis roulant sono liberi. Quale scegli? Quale delle due attività ha il dispendio energetico più alto, vogare o correre? E se invece valuti la macchina e non l'attività in sé, il vogatore è meglio del tapis roulant per dare il massimo nell'allenamento?
In realtà, non esiste una risposta univoca a nessuna di queste domande. Infatti, entrambe le attività ti consentono di allenare la resistenza in modo efficiente. L'opzione "migliore" per te dipende dai tuoi obiettivi, come spiega Reda Elmardi, dietista e trainer di forza e preparazione fisica. Secondo Elmardi, quando si tratta di scegliere tra vogare e correre è meglio sapere in anticipo quali traguardi vuoi raggiungere.
Leggi qui di seguito quale delle due attività ha maggiori vantaggi in base a specifici obiettivi.
1.Allenare tutto il corpo: vogare
Sebbene per vogare tu debba spingere con le gambe, anche le braccia e le spalle hanno un ruolo importante poiché servono per tirare indietro il manubrio, e ciò ti consente di allenare efficacemente la parte superiore del corpo. "In generale, vogare aumenta la massa muscolare più velocemente della corsa" afferma Elmardi.
"Uno studio ha evidenziato che quando voghi utilizzi quasi l'85 per cento dei muscoli del corpo, mentre la corsa è considerata un esercizio per la parte inferiore. Ciò significa che nel complesso coinvolge meno muscoli" spiega il trainer. Inoltre, la corsa sulla lunga distanza può aumentare la scomposizione delle proteine muscolari, che rallenta la crescita dei muscoli.
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2.Bruciare il maggior numero di calorie: correre
Anche se il risultato dipende dall'intensità dell'allenamento, a parità di sforzo correre può essere leggermente più efficace nel bruciare calorie rispetto a vogare, sostiene Tom Holland, trainer di forza e preparazione fisica, nonché autore di "The Micro Workout Plan" e "The Marathon Method".
Secondo Harvard Health Publishing, ad esempio, una persona di 70 kg che corre per un'ora con un'andatura al chilometro di 7,5 minuti, considerata moderata, brucia circa 576 calorie. Vogare a un ritmo moderato consente invece di bruciare circa 504 calorie.
Non è una grande differenza, ma se il tuo obiettivo principale è bruciare calorie, dice Holland, l'allenamento migliore potrebbe essere il running, soprattutto perché ti permette di integrare facilmente gli sprint. Se corri a un ritmo più intenso, ad esempio a circa 9,5 km/h (approssimativamente sei minuti per km), bruci 720 calorie all'ora.
Tieni presente che si tratta soltanto di stime. Il dispendio calorico dipende da numerosi fattori, come genere, metabolismo e livello di fitness. Quando svolgi un esercizio specifico, potresti bruciare una quantità di calorie diversa rispetto a un'altra persona che esegue la stessa attività per lo stesso periodo di tempo.
3.Proteggere le articolazioni: vogare
Come spiega Holland, il running offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di infilarti le scarpe e andare a correre dove vuoi. Vogare, invece, non è così semplice.
"Detto questo, correre può sollecitare eccessivamente le articolazioni, in particolare ginocchia e anche" aggiunge. "Dato che vogare ha un impatto minore, puoi fare esercizio e reclutare i muscoli senza pesare sulle articolazioni."
Tuttavia, continua Holland, se lo fai in modo scorretto, puoi causare problemi ai lombari, soprattutto se ti incurvi mentre tiri indietro il manubrio. Generalmente, però, vogare ti consente di proteggere di più le articolazioni, e questo è particolarmente importante se hai subito un infortunio.
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4.Migliorare equilibrio e stabilità: correre
Poiché gli arti si muovono in direzioni opposte, il running richiede un grado di equilibrio e stabilità che migliora nel tempo, spiega Rocky Snyder, trainer di forza e preparazione fisica, e autore della guida per l'allenamento di forza "Return to Center".
D'altro canto, quando voghi le braccia e le gambe si muovono su entrambi i lati e in sincronia, senza coinvolgere l'equilibrio e richiedendo un livello di stabilità minimo. Sia l'equilibrio che la stabilità sono utili per moltissime altre attività, dallo yoga all'HIIT fino agli sport di squadra. Quindi, se devi scegliere tra il running o il vogatore perché vuoi integrarli in altre attività di allenamento come quelle appena citate, opta per il tapis roulant.
5.Svolgere una sessione ad alta intensità: entrambi gli allenamenti
Se hai tempo solo per uno dei due attrezzi, scegli quello più adatto ai tuoi obiettivi del momento. Ma se hai la possibilità di allenarti con regolarità, alternare le due attività offre numerosi vantaggi, sostiene Snyder.
"Se utilizzi regolarmente sia il tapis roulant che il vogatore, ad esempio due volte ciascuno alla settimana, potrai godere del meglio di entrambi gli allenamenti" afferma. "Come minino, avrai la possibilità di sollecitare il tuo corpo in due modi diversi e complementari."
Secondo Holland, è meglio alternare questi allenamenti cardio in giorni diversi, piuttosto che usare entrambi gli attrezzi nello stesso giorno. Ad esempio, puoi correre il lunedì e il mercoledì e vogare il martedì e il giovedì.
Se invece vuoi allenarti un giorno in più rispetto al tuo solito, Holland dà un consiglio semplice: scegli il tuo allenamento preferito. Dopotutto, anche il divertimento gioca un ruolo importante.
Testo di Elizabeth Millard
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