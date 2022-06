In che modo l'attività fisica riduce lo stress?

L'esercizio fisico, inoltre, favorisce il rilascio di molecole in grado di aumentare l'attività cerebrale, come il fattore neurotrofico cerebrale (BDNF), le endorfine, e altri neurotrasmettitori del benessere, come serotonina e dopamina.



Proteine come il BDNF contribuiscono alla salute dei neuroni e favoriscono la formazione di nuovi neuroni, in un processo noto come neurogenesi. La neurogenesi influisce direttamente sull'ippocampo, cioè sulla regione cerebrale associata all'apprendimento, alla memoria e alla gestione di ansia e stress.



Lo stress riduce la neurogenesi negli adulti, il che comporta una riduzione delle dimensioni e funzionalità dell'ippocampo. A sua volta, questo fenomeno determina un aumento dei livelli di stress e può causare patologie come la depressione. Studi effettuati tramite risonanza magnetica indicano che il volume dell'ippocampo delle persone affette da depressione grave è minore del 10% rispetto al valore osservato in persone che non soffrono di questo disturbo.



Gli esercizi aerobici, come la corsa, hanno dimostrato di avere un effetto particolarmente positivo sull'ippocampo. Uno studio clinico del 2014 ha scoperto che tre sessioni settimanali di allenamento aerobico da 30 minuti ciascuna, svolte nell'arco di tre mesi, aumentano del 16,5% il volume dell'ippocampo.



Il rilascio di endorfine che si verifica durante l'esercizio aiuta a gestire lo stress. Sono analgesici, o antidolorifici, naturali. Quando si legano ai recettori oppioidi del cervello, le endorfine riducono la sensazione di dolore e producono un senso di felicità. Mai provata la cosiddetta "euforia del runner"? Ecco da dove proviene.



Anche altri neurotrasmettitori del benessere rilasciati durante la corsa, come dopamina e serotonina, contribuiscono a combattere lo stress. Questi neurotrasmettitori regolano i sistemi del piacere e della ricompensa del cervello, regolando l'umore e creando una sensazione di fiducia nel futuro. Lo stress cronico riduce i livelli di dopamina nel cervello, ma l'esercizio fisico può aiutare a ripristinarli.



Con il tempo, l'esercizio regolare può infatti rimodellare il cervello. Un maggior numero di ricettori disponibili porta a livelli più elevati di dopamina in circolo. Provare più felicità e meno stress diventa più semplice.



In uno studio pubblicato nel 2014, i ricercatori hanno misurato la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, il cortisolo e l'umore auto-dichiarato di un gruppo di partecipanti, prima e dopo un compito stressante. I partecipanti che svolgevano regolarmente esercizio fisico hanno mantenuto una frequenza cardiaca minore e una maggiore stabilità dell'umore per tutta la durata dell'esperimento. I ricercatori hanno quindi concluso che l'esercizio fisico può migliorare la resilienza emotiva e la capacità di reagire allo stress.