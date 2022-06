I principali vantaggi di correre con un giubbotto zavorrato

Sono pochi gli studi condotti sui pro e i contro dei giubbotti zavorrati. Alcune ricerche includevano un numero limitato di partecipanti, altre prendevano in esame un intervallo di tempo breve, altre ancora presentavano entrambe queste limitazioni.

Tuttavia, alcuni risultati dimostrano che i giubbotti zavorrati offrono dei vantaggi ai runner. Ad esempio, da uno studio su piccola scala condotto nel 2012 e presentato sul Journal of Strength and Conditioning Research si evince che il giubbotto zavorrato migliora leggermente l'agilità del runner, il quale salta con maggior forza quando lo toglie.

Uno studio del 2021 pubblicato sulla stessa rivista mostra come, indossando un giubbotto il cui peso corrisponde al 10% del proprio peso corporeo, si bruciano più calorie. Questi risultati somigliano a quelli ottenuti in uno studio clinico in cui i partecipanti hanno indossato un giubbotto zavorrato otto ore al giorno per tre settimane, senza fare attività fisica. La perdita di peso è risultata maggiore rispetto a coloro che invece non avevano indossato il giubbotto zavorrato.

In un'analisi delle ricerche in cui sono stati presi in esame 11 studi relativi all'allenamento con giubbotti zavorrati per le prestazioni nello sprint è emerso che l'utilizzo dei giubbotti migliorava le soglie di acido lattico nel sangue. In altre parole, i runner riuscivano a tollerare lo sprint per periodi di tempo più lunghi prima di affaticarsi. Anche i giubbotti vuoti, che pesano poco più di 2 kg, si sono dimostrati utili sulle lunghe distanze.

Tuttavia, è stato difficile determinare l'effetto complessivo poiché i carichi dei giubbotti zavorrati variavano molto, dal 5 al 40% della massa corporea. I ricercatori hanno quindi concluso che, per gli studi futuri, bisognerà esaminare più attentamente il carico ottimale e il volume per determinare i vantaggi che velocisti e runner di fondo possono aspettarsi.