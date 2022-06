Scopri il metodo alla base dell'allenamento Fartlek

Fartlek è una parola svedese che significa "gioco di velocità". Questo metodo di allenamento è efficace e non strutturato. L'allenamento fartlek è diverso dal tradizionale allenamento a intervalli, anche se prevede comunque periodi di corsa veloce alternati a periodi di corsa lenta.

Il fartlek è un tipo di corsa continuo, che non prevede pause o periodi di riposo. Ma questo non significa che dopo una serie sarai a corto di ossigeno. L'obiettivo del fartlek è fare in modo che il runner regoli l'andatura in base al proprio livello di energia, per continuare a correre.

Invece di mantenere la stessa velocità per una distanza o una durata prestabilite, il runner che si allena con il fartlek è libero di giocare con le velocità. Ecco perché si chiama gioco di velocità. Puoi iniziare dandoti come obiettivo quello di correre alla massima velocità fino al palo del telefono più vicino, per poi passare a una corsa lenta fino al successivo. Lo scatto seguente può essere più lento, ma questo fa parte del processo di costruzione della resistenza e della forza del fartlek.

In una sessione di fartlek, il runner ha l'autonomia di scegliere come correre, in base alle proprie preferenze. Questo può aiutarti a capire quando puoi spingere al massimo e quando rallentare. Questo allenamento rispecchia in modo più preciso ciò che accade nelle vere gare. Non puoi permetterti di smettere di correre e fare una passeggiata. Devi invece continuare a spingere, regolando l'andatura quando necessario. Ti insegnerà a monitorare il tuo ritmo di corsa in modo divertente e non strutturato.