I migliori consigli per iniziare a correre

Se muori dalla voglia di iniziare a correre, è fondamentale che tu lo faccia nel modo giusto. Quando arriverai sulla linea di partenza, avrai bisogno di consigli, motivazione e ispirazione. Recupera la forma in modo graduale con questo programma di quattro settimane creato da Chris Bennett, Global Head Coach di Nike Running. Coach Bennett è un pioniere di NRC e ha contribuito a creare il Nike Run Club da zero.

Questo programma è pensato per aiutarti a iniziare a correre o a ricominciare dopo una pausa. Non è questione di minuti o metri. L'obiettivo è divertirsi e celebrare i traguardi raggiunti strada facendo. Solo così avrai la motivazione giusta per allenarti in modo costante. Coach Bennett sarà lì a guidarti, sostenerti, motivarti e ispirarti dall'inizio alla fine.