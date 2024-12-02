Quali sono i vantaggi di saltare la corda ogni giorno?
Sport e attività
Il salto della corda può essere un esercizio cardiovascolare efficace e divertente i cui benefici vanno dal miglioramento della salute cardiaca al calo dei livelli di ansia.
Il salto della corda non è un'attività solo per bambini. Si tratta di un esercizio versatile, spesso utilizzato come riscaldamento, ma anche come parte integrante dell'allenamento stesso.
Secondo Mike Matthews, personal trainer certificato ISSA e autore di "Muscle for Life: Get Lean, Strong, and Healthy at Any Age!", saltare la corda è un esercizio che può adattarsi perfettamente a qualsiasi routine di allenamento.
"È possibile saltare la corda a un ritmo lento e costante, per eseguire un esercizio cardio stazionario e a basso impatto, oppure aumentare l'intensità con tecniche come le ginocchia alte o i double-under (quando la corda passa sotto i piedi due volte a ogni salto) per inserire l'esercizio in un allenamento in stile HIIT", spiega. "Inoltre, se hai poco tempo e sei in cerca di un allenamento completo ed efficace, saltare la corda è una soluzione eccellente".
Oltre a fare aumentare la frequenza cardiaca, far lavorare i muscoli di braccia e gambe e bruciare calorie, il movimento ripetitivo di questo esercizio può anche dare una rapida scarica di benessere. Se trovi che saltare la corda sia divertente, probabilmente lo farai spesso. Uno studio del 2020 pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology ha rilevato che qualsiasi tipo di attività fisica ritenuta divertente e stimolante può indurre ad allenarsi più frequentemente.
Inoltre, saltare la corda può essere un esercizio sicuro per le persone di tutte le età. Da una meta-analisi svolta nel 2018 su nove studi pubblicati da Sports Medicine è emerso che un allenamento di tre sessioni a settimana di salto della corda (in cui ogni sessione prevede tre serie da 10 salti, intervallate da 60 secondi di riposo) può migliorare il livello di forza negli adulti ultracinquantenni. È importante notare, tuttavia, che i partecipanti allo studio non presentavano alcuna patologia che potesse comprometterne il movimento. Per assicurarti che saltare la corda possa essere un allenamento adeguato alle tue necessità, effettua una visita medica.
Prima di iniziare a saltare la corda, considera questi suggerimenti
Se è da un po' che non salti, inizia con una corda di lunghezza giusta per la tua altezza.
"Mettiti con entrambi i piedi sul centro della corda, quindi afferra una maniglia per ciascuna mano e portala all'altezza del petto mantenendo le braccia dritte", spiega Matthews. "Se le estremità della corda (i punti di incontro tra corda e impugnatura) arrivano all'altezza delle ascelle, la lunghezza è corretta".
Quindi, scegli una superficie uniforme su cui allenarti.
"Superfici come cemento o asfalto possono andare bene, ma potrebbero impattare sulle articolazioni se ti cimenti in sessioni particolarmente lunghe o in caso di problemi alle caviglie, alle ginocchia, alle anche o alla schiena", prosegue Matthews. "L'ideale è allenarsi su superfici in gomma densa o legno duro, di quelle che si trovano normalmente in palestra, al parco giochi o su un campo da tennis".
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Per quanto riguarda la modalità corretta di saltare la corda, Stephanie Mansour, personal trainer certificata AFAA, istruttrice di Pilates certificata ASFA e conduttrice del programma della PBS "Step It Up with Steph", raccomanda di mettersi in piedi tirando in dentro la pancia, in modo da coinvolgere il core.
"Tieni saldamente le maniglie della corda, ma senza che le nocche diventino bianche", suggerisce. "Dopo il salto, che sia su una sola gamba o su tutte e due, atterra senza irrigidire le ginocchia, quindi non a gambe tese".
Il suo consiglio è di piegare leggermente le ginocchia, in modo da ridurre l'impatto assorbito dalle articolazioni quando il piede tocca terra dopo ogni salto. Matthews aggiunge che un errore comune è quello di fare salti troppo alti.
"Resta sull'avampiede e salta solo a un paio di centimetri dal suolo ogni volta. Così facendo, il movimento sarà più efficace, le articolazioni maggiormente protette e potrai anche saltare più a lungo".
Saltare più vicino al suolo può ridurre la forza di ogni impatto. Mansour sottolinea anche l'importanza di iniziare in modo graduale e di trattare il proprio corpo con gentilezza.
"Consiglierei di iniziare con soli 60 secondi o 60 salti", afferma. "Inoltre, se ricominci a saltare la corda dopo qualche tempo, tieni presente che inciampare è normale tanto quanto il senso di frustrazione". Assicura, però, che per riprendere il ritmo basta poco.
Cinque vantaggi del saltare la corda
1.Saltare la corda può migliorare la salute cardiaca
"Diversi studi dimostrano che saltare la corda aiuta a migliorare nettamente il benessere cardiovascolare e ad abbassare la pressione sanguigna", afferma Matthews.
Nel 2019 è stato condotto uno studio sperimentale su un gruppo di giovani uomini: una parte ha saltato la corda due volte al giorno per 12 settimane, mentre l'altra ha seguito la normale routine di allenamento. Il gruppo che saltava la corda ha mostrato miglioramenti statisticamente significativi nei valori massimi di VO2 (il massimo consumo di ossigeno, una misurazione della quantità di ossigeno utilizzata dal corpo durante l'allenamento).
Da un altro studio del 2019, durato 12 settimane e pubblicato sullo European Journal of Applied Physiology, è emerso che il salto della corda ha effetti positivi su numerosi fattori di rischio associati a malattie cardiovascolari, tra cui composizione corporea, infiammazioni, pressione sanguigna e funzionalità vascolare (il modo in cui sangue e linfa circolano nel corpo) in ragazze adolescenti affette da preipertensione.
2.Saltare la corda contribuisce a migliorare la coordinazione
Una ricerca scientifica italiana ha riunito un gruppo di calciatori preadolescenti, chiedendo a parte di loro di saltare la corda prima di allenarsi per un periodo di otto settimane. I risultati, che sono stati pubblicati in un numero del 2015 del Journal of Sports Science & Medicine, hanno evidenziato che i giovani atleti che avevano saltato la corda mostravano una migliore coordinazione motoria e un maggior equilibrio rispetto ai loro compagni di squadra che non lo avevano fatto.
"Saltare la corda migliora l'equilibrio e la stabilità nella parte inferiore del corpo", afferma Mansour. "Le articolazioni della caviglia e del ginocchio si stabilizzano a ogni singolo movimento".
Il motivo principale è che questo esercizio richiede moltissima coordinazione mano-occhio, mentre i piedi imparano a fare piccoli e rapidi salti ripetitivi. "Inoltre, le ginocchia e le anche lavorano insieme alle articolazioni della caviglia, perché per saltare ripetutamente il corpo agisce in sinergia", aggiunge.
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3.Saltare la corda può aumentare e preservare la densità ossea
"È stato dimostrato che saltare la corda aumenta la densità [minerale] delle ossa, particolarmente importante durante la perimenopausa (il periodo di transizione verso la menopausa)", afferma Matthews.
Uno studio del 2021 ha seguito delle giovani nuotatrici olimpioniche che hanno inserito due nuovi esercizi nella loro routine di allenamento due volte alla settimana: il salto della corda e un trattamento di vibrazione totale (che prevede l'uso di una pedana vibrante in posizione seduta, eretta o sdraiata). Dopo 22 settimane, i risultati dei test sulle nuotatrici hanno dimostrato un aumento della densità minerale ossea sulla colonna vertebrale lombare, sulle anche e sul collo, insieme a una riduzione della massa corporea nella parte inferiore del corpo.
Inoltre, da uno studio controllato randomizzato del 2015 sull'American Journal of Health Promotion è emerso che, dopo otto settimane, un gruppo di donne tra i 25 e i 50 anni che avevano saltato la corda due volte al giorno tra le 10 e le 20 volte (con intervalli di riposo di 30 secondi tra ogni sessione di salti) avevano ottenuto un significativo miglioramento della densità minerale ossea delle anche.
4.Saltare la corda aumenta la velocità della corsa
Se correre è la tua passione, prendi nota! Una meta-analisi di 21 studi pubblicata nel 2021 ha identificato una correlazione tra allenamento con salti e tempi di corsa più veloci su distanze tra 2-5 chilometri. Oltre 500 adulti hanno mostrato miglioramenti significativi nelle prestazioni di salto, scatto, forza reattiva (negli atleti, viene misurata come altezza del salto dopo un atterraggio) e nell'economia della corsa (una misura di diversi parametri, come la frequenza cardiorespiratoria e il tasso metabolico).
Ulteriori ricerche pubblicate in un numero del 2020 dell'International Journal of Sports Physiology and Performance hanno portato a risultati analoghi. "I runner che nella fase di riscaldamento hanno saltato la corda per 10-20 minuti, hanno migliorato i tempi sui 3 chilometri in modo significativo rispetto a chi non lo ha fatto", afferma Matthews. Più precisamente, i soggetti dello studio hanno saltato la corda da due a quattro volte alla settimana in fase di riscaldamento, per un totale di 10-20 minuti alla settimana su un periodo di 10 settimane.
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5.Saltare la corda può contribuire ad alleviare l'ansia
Per scoprire se saltare la corda ha effetti sul benessere mentale, in uno studio del 2021 è stato richiesto a un gruppo di volontari di saltare la corda per sette sessioni di 2 minuti ciascuna, intervallate da 1 minuto di riposo. I risultati (che prevedevano che i partecipanti compilassero un questionario di natura psicologica, si sottoponessero a un test prestazionale e ad analisi della saliva e delle urine) hanno evidenziato che gli adulti che avevano saltavano la corda mostravano riduzioni significative dell'ansia e un miglioramento dei livelli di attenzione e delle funzioni cognitive. Inoltre sono stati rilevati livelli più alti di acido 5-idrossiindolacetico nelle urine, a indicare un aumento della serotonina (un neurotrasmettitore associato con la regolazione dell'umore e l'abbassamento dell'ansia).
"Quando i muscoli si contraggono durante un'attività come il salto della corda, entrano in gioco alcuni aminoacidi (a catena ramificata) necessari al corretto funzionamento dei muscoli", spiega Elizabeth Lombardo, Ph.D, psicologa clinica certificata e autrice di "Get Out of the Red Zone: Transform Your Stress and Optimize True Success".
"Questi aminoacidi solitamente sono in competizione con il triptofano, il precursore della serotonina, per attraversare la barriera emato-encefalica, cioè per entrare nel cervello", spiega. "Quindi, con una minore disponibilità di questi aminoacidi, aumentano le possibilità di ingresso del triptofano, che può portare a un aumento della serotonina nel cervello".
Conclusioni? La ricerca suggerisce che saltare la corda può offrire svariati benefici per la salute a un ampio spettro di persone. Dopo un'opportuna visita medica, valuta la possibilità di aggiungere alcuni minuti di corda al tuo prossimo workout, indipendentemente dai tuoi obiettivi. E non dimenticare di scaricare l'app Nike Training Club per ulteriori consigli degli esperti e suggerimenti di fitness!
Testo di Amy Capetta