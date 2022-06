In che modo l'attività fisica riduce la pressione sanguigna?

Non c'è dubbio che l'attività fisica abbia un impatto molto positivo sulla salute; infatti, offre benefici a livello cardiovascolare, metabolico e mentale. Uno dei benefici più noti legati all'esercizio fisico riguarda la sua capacità di abbassare la pressione del sangue. E mantenere buoni livelli di pressione sanguigna è fondamentale per vivere a lungo.



Infatti, più la pressione sanguigna è alta, maggiore è il rischio che causi malattie e persino la morte. Ma a differenza di altri segnali più evidenti, come il grasso corporeo, la pressione alta spesso passa inosservata. Ecco perché l'American Heart Association la definisce il "killer silenzioso".



Secondo l'U.S. Department of Health and Human Services, un adulto su tre negli Stati Uniti soffre di pressione alta. Per fortuna, puoi fare qualcosa per abbassarla senza ricorrere ai farmaci. Se adotti una routine di allenamento regolare e modifichi il tuo stile di vita aumentando l'attività fisica, puoi abbassare la pressione. Ecco tutto quello che devi sapere.