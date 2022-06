Posizioni yoga per alleviare il dolore alla schiena

Se soffri di mal di schiena, sappi che sei in buona compagnia. Secondo le stime dei ricercatori, 65 milioni di americani hanno segnalato un episodio di lombalgia recente, e circa 16 milioni di adulti riferiscono un dolore persistente o cronico alla schiena, che li limita in alcune attività quotidiane. Il dolore lombare è il quinto motivo più comune di tutte le visite mediche negli Stati Uniti.



Il mal di schiena può essere invalidante, in quanto i muscoli della schiena sono coinvolti in molti movimenti che facciamo ogni giorno e purtroppo non sempre basta praticare un'attività fisica per evitare questo problema. I ricercatori non sono in grado di stabilire se gli atleti siano esposti al mal di schiena più spesso degli altri, ma hanno rilevato che si tratta di una "fonte comune di dolore negli atleti".



Normalmente, per curare il mal di schiena si ricorre a trattamenti quali fisioterapia, cuscinetti termici, spray refrigeranti e antidolorifici. Alcuni studi, però, hanno dimostrato che anche la pratica dello yoga può essere efficace.