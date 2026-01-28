Otto esercizi di riscaldamento per prepararsi all'allenamento

"Il riscaldamento prima di un allenamento aiuta tutti gli aspetti del corpo, dai muscoli e dalle articolazioni fino ai polmoni, e prepara anche il sistema nervoso al movimento", afferma Hanna Kearney, fisioterapista e dottoressa in fisioterapia. "Il riscaldamento getta le basi per il tuo prossimo allenamento, che tu stia facendo cardio, allenamento per la forza o movimenti funzionali".

Da un punto di vista fisiologico, il riscaldamento, soprattutto se dinamico (attivo), aumenta la temperatura muscolare, migliorando l'elasticità e riducendo la rigidità. Secondo alcuni studi, i muscoli più caldi sono meno rigidi e meglio preparati al movimento, con conseguente miglioramento delle prestazioni e riduzione del rischio di infortuni.

Il riscaldamento aumenta anche il flusso di sangue ricco di ossigeno ai muscoli che lavorano, aiutando il corpo (e la mente) a prepararsi per un movimento ad alta intensità, afferma Joey Masri, fisioterapista, dottore in fisioterapia, specialista in chirurgia ortopedica, preparatore atletico certificato.