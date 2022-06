Saltare la corda è meglio di correre?

Forse per alcuni il salto della corda è soltanto un piacevole ricordo d'infanzia, ma c'è una buona ragione per cui pugili, runner e nuotatori lo considerano da tempo un meccanismo di allenamento fondamentale. Infatti, offre una serie di potenziali vantaggi, dall'aumento della densità minerale ossea al miglioramento del tempo di reazione nella parte inferiore della gamba. La domanda è: quali sono i vantaggi rispetto a un'altra classica tipologia di allenamento come il running?



Leggi qui di seguito alcuni dei principali benefici per la salute offerti dalla corsa e dal salto con la corda per trovare l'allenamento più adatto a te. E perché no? Magari scoprirai che svolgere entrambi durante la settimana può essere divertente e vantaggioso sia per la tua routine di allenamento che per le prestazioni atletiche generali.