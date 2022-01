In che modo l'allenamento della forza può migliorare il metabolismo

No, esistono tanti modi diversi per farlo senza ricorrere a manubri, kettlebell o bilancieri. Per esempio, gli esercizi a corpo libero sono una valida e pratica alternativa in termini di aumento della massa muscolare. Esegui delle serie di piegamenti, squat, affondi e bear crawl per far lavorare tutti i muscoli del corpo.



Per incrementare la forza, puoi anche ricorrere allo yoga o al pilates. Posizioni come quella del cane a testa in giù, l'albero, il guerriero 2 e altre ancora migliorano sia la forza che la stabilità.