Come alleviare i muscoli indolenziti dopo un allenamento duro, secondo gli esperti

Lynn Millar spiega che, se l'indolenzimento muscolare compare dopo ogni workout, anche in caso di workout non troppo duri, forse ci si sta allenando troppo intensamente. Una buona idea è modificare il piano di allenamento affinché sia più concentrato sul recupero muscolare. Inoltre, è bene regolare l'intensità degli allenamenti. In altre parole, dovresti svolgere allenamenti intensi, ma concederti giorni di riposo. L'obiettivo è fare in modo di non esaurire l'energia muscolare a ogni workout, in modo che il corpo abbia il tempo di riprendersi.

"L'unica strategia che si è dimostrata efficace per ridurre il dolore muscolare dopo l'allenamento e migliorare il recupero consiste nell'adottare un approccio progressivo all'esercizio fisico", afferma Millar.

Come fai a capire se ti stai spingendo troppo oltre nell'allenamento? Carol Mack spiega che, oltre al dolore, possono manifestarsi altri segni di allenamento eccessivo, come l'affaticamento (anche quando non ci si allena), l'irritabilità, un sonno insoddisfacente, una sensazione di tensione o stress e la diminuzione della motivazione. Il dolore potrebbe causare anche una riduzione della mobilità, come la minore capacità di stare seduti comodamente o problemi a portare le braccia sopra la testa.

Un po' di indolenzimento è comune e prevedibile, soprattutto dopo un workout impegnativo. Tuttavia, Carol Mack aggiunge che, se il dolore è intenso e acuto, sarebbe meglio consultare un medico, perché potrebbe trattarsi di fratture da stress, distorsioni o infortuni di altro tipo.

Testi a cura di Elizabeth Millard