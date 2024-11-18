Storie di calcio: Jackie Groenen

Ripensandoci ancora oggi, mentre corre in campo, Jackie continua a essere felice della sua scelta. Quando è in sintonia con il resto della squadra, ogni azione è eseguita in perfetta armonia e ogni successo viene festeggiato insieme. È già arrivata a competere in un europeo femminile (e a vincerlo!) ed è pronta a indossare la maglia della nazionale per il prossimo!