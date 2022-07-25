Storie di calcio: Alexia Putellas

Alexia iniziò a giocare a calcio quando e dove poteva. Quando i genitori andavano nella piazza vicino casa per un caffè, lei si allenava in strada, e poi tornava da loro per un bicchiere d'acqua, sudata e rossa in viso. Così, i genitori capirono che era tempo di farla entrare in una squadra vera e propria.



Alexia era la più giovane. Giocava con i ragazzi più grandi di lei di cinque anni. A volte si sentiva frustrata perché i suoi tiri non erano potenti come i loro, ma questo non le impedì di allenarsi mettendocela tutta.