Storie di calcio: Alexia Putellas

Per Alexia, il calcio era una tradizione familiare. Quando non poteva andare allo stadio, la sua famiglia si riuniva in un ristorante del suo quartiere, a Barcellona, per guardare in TV le partite più importanti. La prima volta che la piccola



Alexia si unì a loro, dovette allungare il collo per cercare di vedere il grande schermo sopra la folla. Il padre la vide e la sollevò, mettendola sul tavolo da biliardo per consentirle di vedere meglio. Alexia osservava con gli occhi spalancati i giocatori che correvano in campo, inseguivano la palla e la spingevano verso la porta avversaria. Quando il Barcellona segnò, tutti esplosero di gioia. A quei tempi, Alexia non conosceva tutte le regole o le strategie, ma capiva che il calcio era veloce e divertente!



"Il calcio appartiene a tutti"