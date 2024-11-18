Aveva una "compagna di recupero", una compagna di squadra che si era infortunata nello stesso periodo. Poco a poco, le due ragazze si sono avvicinate, condividendo le loro piccole vittorie come camminare normalmente, poi correre, poi saltare.

Andavano insieme a vedere le partite della squadra, sia in casa che in trasferta, e facevano il tifo a bordo campo. Ogni volta che la Germania segnava, le giocatrici in campo correvano da Giulia per un abbraccio di gruppo, in modo che l'intera squadra potesse festeggiare insieme.

Durante gli ultimi mesi di riabilitazione, Giulia e il suo trainer hanno appeso un metro a nastro e, al termine di ogni sessione, ne tagliavano un pezzo. Zac, zac, zac. Le settimane hanno cominciato a volare. Alla fine, Giulia ha ottenuto l'approvazione per giocare la sua prima partita dopo l'infortunio. Era felicissima. Naturalmente, la prima persona a cui ha dato la buona notizia è stata la sua compagna di recupero e di squadra.