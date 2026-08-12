Scarpe bianche Nike Air Max 90: ammortizzazione confortevole, stile elegante
Le Nike Air Max 90 bianche regalano una sensazione di leggerezza. Caratterizzate da una silhouette a profilo basso e dall'iconica ammortizzazione Air, si distinguono per il design di ispirazione vintage. Gli strati cuciti sulla tomaia in materiali premium danno alle scarpe il loro look distintivo, oltre ad aggiungere un ulteriore livello di resistenza alla struttura di alta qualità. Affidati alle iconiche suole waffle per una trazione che dura a lungo e uno stile che richiama la tradizione, rimanendo fedele alle nostre radici nel mondo della corsa. Inoltre, il collare imbottito offre comfort per tutto il giorno.
Quando abbiamo inserito un'unità Air nel tallone delle Air Max 90 bianche, abbiamo cambiato la storia delle scarpe sportive. E ancora oggi, i runner di ogni livello possono continuare a godere di un'ammortizzazione di livello superiore e della massima protezione dagli impatti. È ciò che conferisce alle nostre scarpe quell'incredibile sensazione di camminare sulle nuvole, sia in pista sia su strada.
Trovi modelli disponibili anche nelle misure per bambini e ragazzi, comprese le EasyOn per gli atleti più piccoli. Queste ultime sono dotate di lacci elasticizzati abbinati a una chiusura a strappo, per poterle indossare e togliere facilmente. Nelle sneakers per bambini e ragazzi, l'unità Max Air offre una sensazione più morbida, mentre la schiuma, comoda e flessibile, massimizza il comfort.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli le scarpe Nike Air Max 90 bianche con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. E dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri usando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.