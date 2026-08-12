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Nike Air Max 95

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Scarpe Nike Air Max 95: pronte a seguirti ovunque

Cerchi un paio di scarpe che al design iconico uniscano anche un comfort straordinario? Le Air Max 95 sono la risposta, un classico modello Nike tra i più amati. Esplora la nostra gamma Nike Air Max 95 e scopri il mix di morbida ammortizzazione, trazione resistente e tessuti traspiranti che mantengono freschi i piedi, indipendentemente dall'intensità del movimento. Il sistema di allacciatura Air Max è un'innovazione rispetto ai lacci tradizionali, il che rende le Nike 95 estremamente facili da indossare e da togliere, consentendo allo stesso tempo di personalizzare il fit, stringendo i lacci oppure lasciandoli più morbidi.


Ammortizzazione confortevole


Non importa quale terreno calpesterai, le Air Max 95 sono scarpe resistenti ma leggere, pronte ad accompagnarti ovunque. La celebre ammortizzazione Air all'altezza del tallone e dell'avampiede ti garantisce massimo comfort. Realizzata originariamente per la corsa ad alte prestazioni, questa tecnologia reattiva assorbe l'impatto della falcata e ti spinge in avanti.


Trazione affidabile sempre e ovunque


Le Nike 95 sono dotate di suola aderente che garantisce stabilità, qualunque sia la superficie. Le realizziamo, inoltre, con una tomaia tecnica che favorisce le prestazioni, ovvero una combinazione di mesh traspirante e strati sovrapposti in pelle e materiale sintetico che assicurano la ventilazione necessaria nelle aree giuste, così i tuoi piedi non si surriscalderanno anche quando sono sottoposti a movimenti impegnativi.


Flessibilità funzionale


Le scarpe Air Max 95 sono così flessibili e leggere da muoversi con te. L'innovativo sistema di allacciatura favorisce una calzata aderente e personalizzata che si adatta al tuo piede, mentre l'intersuola in schiuma e gli intagli di flessione nella suola ti trasmettono una sensazione di grande reattività. Altri elementi distintivi delle Air Max 95 sono le sezioni laterali ondulate, la combinazione di materiali e le cuciture a contrasto che aggiungono ulteriore definizione.


Fatte per andare lontano


Con le scarpe Nike Air Max 95, abbiamo rivoluzionato il nostro design combinando robustezza e traspirabilità ispirandoci all'estetica sportiva degli anni '90. La tomaia con il suo caratteristico motivo ondulato evoca i muscoli del corpo umano, i lacci le costole, mentre l'intersuola rappresenta la spina dorsale. Per quanto riguarda i colori, hai l'imbarazzo della scelta tra il classico nero, tonalità neutre o tinte più vivaci.


Il futuro dello sport


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%. Se vuoi unirti a noi, scegli i modelli Air Max contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili: indica che realizziamo le scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%.