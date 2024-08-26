Storie di calcio: Ada Hegerberg

Ada era all'apice della sua carriera quando subì una brusca battuta d'arresto. Il suo percorso da calciatrice professionista era iniziato quando aveva 15 anni. Divenne capocannoniere e, ogni volta che segnava, con un enorme sorriso stampato in volto allargava le braccia e correva verso le sue compagne, come a simulare il volo di un aeroplano. Nel corso degli anni, la sua carriera ha spiccato il volo.

Un giorno, durante un allenamento, sentì come uno schiocco nella gamba. Il dolore era insopportabile e improvvisamente non riusciva più nemmeno a camminare. Quando finalmente poté allenarsi di nuovo, scoprì di avere anche una frattura da stress nella gamba. Non le fu possibile giocare a calcio per quasi due anni: il suo corpo aveva bisogno di tempo per guarire, ma lei faticava ad avere pazienza. "Potrò mai giocare di nuovo?" pensava.

Tempo dopo le sue gambe furono di nuovo abbastanza forti per correre e, durante gli allenamenti, si sentiva come una bambina che si stava innamorando del calcio per la prima volta. Ada crede che la sua rinnovata passione per questo sport possa aiutarla a battere ancora più record, perché la sua più grande ambizione è quella di massimizzare il suo potenziale. Non vede l'ora di scendere in campo ai suoi quarti campionati mondiali.