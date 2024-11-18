Barbara seguiva il fratello quando andava a giocare con la squadra di calcio locale. Lei non aveva una squadra e giocava per divertimento. Spesso si sedeva a bordo campo e guardava suo fratello e i compagni di squadra esercitarsi nei passaggi e nei tiri in porta. Era contenta di guardarli, ma in segreto desiderava partecipare.

Poi, un giorno, l'allenatore chiese a Barbara: "Vieni a giocare con noi?".

Con quelle cinque parole, il suo cuore spiccò il volo. Barbara si alzò di scatto e corse in campo.