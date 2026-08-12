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Scarpe da calcio bianche

(54)
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
CHF 330
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
Nike Tiempo Maestro Elite
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
CHF 290
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto
Materiali riciclati
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per terreni morbidi
Materiali riciclati
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per terreni morbidi
CHF 115
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
CHF 210
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
Nike Tiempo Ligera Pro
Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
CHF 170
Jordan Tiempo Maestro Elite SE
Jordan Tiempo Maestro Elite SE Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
Jordan Tiempo Maestro Elite SE
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
CHF 310
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Scarpa da calcio a taglio basso per terreni morbidi
Nike Tiempo Ligera Pro
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni morbidi
CHF 185
Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
Nike Tiempo Reactgato
Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
CHF 135
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
Nike Tiempo Ligera Pro
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
CHF 170
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
CHF 210
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
Materiali riciclati
Nike Tiempo Maestro Club
Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
CHF 70
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso
Materiali riciclati
Nike Tiempo Maestro Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso
CHF 99.95
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Scarpa da calcio a taglio basso per terreni morbidi
Nike Tiempo Maestro Elite
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni morbidi
CHF 300
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
CHF 135
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per erba artificiale
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per erba artificiale
CHF 135
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
Nike Tiempo Ligera Pro
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
CHF 170
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso
Materiali riciclati
Nike Tiempo Maestro Club
Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso
CHF 70
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica
Nike Tiempo Ligera Pro
Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica
CHF 150
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Scarpa da calcio a taglio basso per terreni morbidi
Materiali riciclati
Nike Tiempo Maestro Academy
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni morbidi
CHF 105
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
Materiali riciclati
Nike Tiempo Maestro Academy
Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
CHF 99.95
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica
Materiali riciclati
Nike Tiempo Maestro Club
Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica
CHF 70
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica
Nike Tiempo Maestro Academy
Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica
CHF 99.95
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Ragazzo/a
CHF 75
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto
CHF 80
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Ragazzo/a
CHF 85
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica
Materiali riciclati
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio a taglio alto per campi indoor/cemento
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio a taglio alto per campi indoor/cemento
CHF 80
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per erba artificiale
Materiali riciclati
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per erba artificiale
CHF 110
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica – Ragazzo/a
CHF 85
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica
CHF 80
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per erba artificiale – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per erba artificiale – Ragazzo/a
CHF 85
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Ragazzo/a
CHF 64.95
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica – Ragazzo/a
CHF 64.95
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Bambino/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Bambino/a
CHF 85
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Bambino/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Bambino/a
CHF 64.95
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Bambino/a
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Bambino/a
CHF 70
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Bambino/a
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Bambino/a
CHF 57
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per erba artificiale
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per erba artificiale
CHF 350
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
CHF 350
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
Nike Tiempo Maestro Elite
Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
CHF 290
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
CHF 330
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Scarpa da calcio a taglio basso per terreni morbidi
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni morbidi
CHF 340
Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
Nike Tiempo Reactgato
Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
CHF 135
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
Nike Tiempo Streetgato
Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
CHF 99.95
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
Nike Tiempo Streetgato PRM
Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
CHF 105
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica
Nike Tiempo Ligera Pro
Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica
CHF 150
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Ragazzo/a
CHF 75
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto
CHF 80
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Ragazzo/a
CHF 85
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica
Materiali riciclati
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio a taglio alto per campi indoor/cemento
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio a taglio alto per campi indoor/cemento
CHF 80
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per erba artificiale
Materiali riciclati
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per erba artificiale
CHF 110
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica – Ragazzo/a
CHF 85
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica
CHF 80
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per erba artificiale – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per erba artificiale – Ragazzo/a
CHF 85
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Ragazzo/a
CHF 64.95
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio a taglio alto per erba sintetica – Ragazzo/a
CHF 64.95
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Bambino/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Bambino/a
CHF 85
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Bambino/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto – Bambino/a
CHF 64.95
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Bambino/a
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Bambino/a
CHF 70
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Bambino/a
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Scarpa da calcio multiterreno a taglio basso – Bambino/a
CHF 57
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per erba artificiale
Personalizza
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per erba artificiale
CHF 350
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
Personalizza
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
CHF 350
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
Nike Tiempo Maestro Elite
Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
CHF 290
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Scarpa da calcio a taglio basso per erba artificiale
CHF 330
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Scarpa da calcio a taglio basso per terreni morbidi
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Scarpa da calcio a taglio basso per terreni morbidi
CHF 340
Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
Nike Tiempo Reactgato
Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
CHF 135
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
Nike Tiempo Streetgato
Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
CHF 99.95
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
Nike Tiempo Streetgato PRM
Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
CHF 105
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica
Nike Tiempo Ligera Pro
Scarpa da calcio a taglio basso per erba sintetica
CHF 150

Scarpe da calcio bianche: mostra il tuo talento

Fin dal lancio del nostro primo paio di scarpe da calcio, nel lontano 1971, abbiamo continuato a sostenere e valorizzare i giocatori di tutto il mondo. Oggi, le nostre scarpe da calcio bianche sono realizzate per offrirti un'esperienza di qualità professionale, su qualsiasi campo. Con Nike sai di poter contare su suole che garantiscono una trazione eccezionale in ogni condizione, tomaie leggere che abbracciano il piede e zone di battuta pulite per un controllo superlativo del pallone.

Dai il tuo meglio in qualunque condizione

Giochi su erba, campo sintetico o indoor? Calcetto con gli amici o estenuante partita di novanta minuti? A prescindere da dove e come, hai bisogno di modelli disegnati per aiutarti a dare il massimo. Grazie alla varietà di suole, le scarpe da calcio bianche Nike si adattano a ogni superficie. I tacchetti più lunghi offrono una trazione ideale sui terreni morbidi, mentre le versioni per i terreni duri forniscono grande libertà di movimento. Match in palestra? Scegli i battistrada in gomma aderente per scattare, scivolare e scartare con facilità i tuoi avversari.

Calzata perfetta, come una seconda pelle

Il giusto paio di scarpe da calcio? Il modello che, una volta indossato, senti come un'estensione del tuo corpo. Non importa quanto ti muovi, le nostre scarpe da calcio bianche avvolgono il piede, sostenendo le articolazioni e tenendo la scarpa sempre in posizione. Gli innovativi tessuti Flyknit si allungano e si flettono con te, conservando sempre la loro forma, così puoi spostarti e dribblare come vuoi. Ogni grammo in più conta, lo sappiamo benissimo: ecco perché realizziamo strutture leggere che ti consentono di scattare e andare a rete.

Design intelligenti per un controllo eccezionale

Che tu stia giocando in attacco o in difesa, gestire bene il pallone è una componente essenziale del calcio. Le scarpe da calcio bianche Nike sono progettate per ottimizzare il controllo. Le superfici testurizzate sulla parte superiore perfezionano il tocco durante i passaggi o i dribbling. Quando poi ti prepari a tirare, l'allacciatura asimmetrica assicura una zona di battuta pulita, per una precisione e una potenza ineguagliabili. E con la nostra tecnologia All Conditions Control, che offre prestazioni costanti sia sul bagnato sia sull'asciutto, le tue nuove scarpe da calcio sono affidabili in qualunque condizione meteo.

Crea il tuo modello personalizzato

Mostra il tuo stile unico con le scarpe da calcio bianche personalizzabili. Scegli gli inserti colorati che raccontano la tua mentalità di gioco, poi aggiungi la finitura testurizzata che garantisce un controllo preciso. Non dimenticare l'iconico Swoosh: punta su un'estetica essenziale con un design tono su tono, oppure seleziona una finitura metallizzata di grande impatto. Crea le tue scarpe da calcio incorporando un messaggio personalizzato all'interno del logo Nike. Vuoi sfoggiare i tuoi colori preferiti? Inserisci la bandiera della tua nazionale del cuore.

Move to Zero di Nike: insieme per vincere

Per proteggere il futuro del nostro pianeta siamo pronti a giocare un'importante partita: il nostro obiettivo aziendale è arrivare a zero emissioni di carbonio e zero rifiuti netti. Per questo motivo, abbiamo scelto di utilizzare materiali sostenibili per le nostre scarpe da calcio. Come Nike Flyleather, che ha le caratteristiche e la texture della vera pelle, ma contiene almeno il 50% di fibre riciclate. E poi c'è Nike Flyknit, il tessuto ricavato da bottiglie di plastica riciclate, ultraleggero e flessibile. Scendi in campo con noi: cerca l'etichetta "Materiali sostenibili" nella nostra collezione di scarpe da calcio bianche e trova le tue preferite.