Scarpe da calcio bianche: mostra il tuo talento
Fin dal lancio del nostro primo paio di scarpe da calcio, nel lontano 1971, abbiamo continuato a sostenere e valorizzare i giocatori di tutto il mondo. Oggi, le nostre scarpe da calcio bianche sono realizzate per offrirti un'esperienza di qualità professionale, su qualsiasi campo. Con Nike sai di poter contare su suole che garantiscono una trazione eccezionale in ogni condizione, tomaie leggere che abbracciano il piede e zone di battuta pulite per un controllo superlativo del pallone.
Dai il tuo meglio in qualunque condizione
Giochi su erba, campo sintetico o indoor? Calcetto con gli amici o estenuante partita di novanta minuti? A prescindere da dove e come, hai bisogno di modelli disegnati per aiutarti a dare il massimo. Grazie alla varietà di suole, le scarpe da calcio bianche Nike si adattano a ogni superficie. I tacchetti più lunghi offrono una trazione ideale sui terreni morbidi, mentre le versioni per i terreni duri forniscono grande libertà di movimento. Match in palestra? Scegli i battistrada in gomma aderente per scattare, scivolare e scartare con facilità i tuoi avversari.
Calzata perfetta, come una seconda pelle
Il giusto paio di scarpe da calcio? Il modello che, una volta indossato, senti come un'estensione del tuo corpo. Non importa quanto ti muovi, le nostre scarpe da calcio bianche avvolgono il piede, sostenendo le articolazioni e tenendo la scarpa sempre in posizione. Gli innovativi tessuti Flyknit si allungano e si flettono con te, conservando sempre la loro forma, così puoi spostarti e dribblare come vuoi. Ogni grammo in più conta, lo sappiamo benissimo: ecco perché realizziamo strutture leggere che ti consentono di scattare e andare a rete.
Design intelligenti per un controllo eccezionale
Che tu stia giocando in attacco o in difesa, gestire bene il pallone è una componente essenziale del calcio. Le scarpe da calcio bianche Nike sono progettate per ottimizzare il controllo. Le superfici testurizzate sulla parte superiore perfezionano il tocco durante i passaggi o i dribbling. Quando poi ti prepari a tirare, l'allacciatura asimmetrica assicura una zona di battuta pulita, per una precisione e una potenza ineguagliabili. E con la nostra tecnologia All Conditions Control, che offre prestazioni costanti sia sul bagnato sia sull'asciutto, le tue nuove scarpe da calcio sono affidabili in qualunque condizione meteo.
Crea il tuo modello personalizzato
Mostra il tuo stile unico con le scarpe da calcio bianche personalizzabili. Scegli gli inserti colorati che raccontano la tua mentalità di gioco, poi aggiungi la finitura testurizzata che garantisce un controllo preciso. Non dimenticare l'iconico Swoosh: punta su un'estetica essenziale con un design tono su tono, oppure seleziona una finitura metallizzata di grande impatto. Crea le tue scarpe da calcio incorporando un messaggio personalizzato all'interno del logo Nike. Vuoi sfoggiare i tuoi colori preferiti? Inserisci la bandiera della tua nazionale del cuore.
Move to Zero di Nike: insieme per vincere
Per proteggere il futuro del nostro pianeta siamo pronti a giocare un'importante partita: il nostro obiettivo aziendale è arrivare a zero emissioni di carbonio e zero rifiuti netti. Per questo motivo, abbiamo scelto di utilizzare materiali sostenibili per le nostre scarpe da calcio. Come Nike Flyleather, che ha le caratteristiche e la texture della vera pelle, ma contiene almeno il 50% di fibre riciclate. E poi c'è Nike Flyknit, il tessuto ricavato da bottiglie di plastica riciclate, ultraleggero e flessibile. Scendi in campo con noi: cerca l'etichetta "Materiali sostenibili" nella nostra collezione di scarpe da calcio bianche e trova le tue preferite.