Scarpe da calcio blu: massimizza il tuo gioco
Corri in campo con sicurezza grazie alle scarpe da calcio blu Nike. È qui che l'innovazione incontra un design iconico. Ogni paio è realizzato per fornire supporto, precisione e trazione impareggiabili, in modo che tu possa dare il massimo, sempre. Nike offre scarpe da calcio blu per tutte le età, perché tutti meritano di giocare al meglio. Scopri le nostre collezioni più amate, che includono modelli innovativi che danno forza a ogni passo.
Le tue scarpe, il tuo stile
Qualunque sia il tuo stile, Nike ha il modello che fa per te. Troverai scarpe da calcio blu scuro e azzurre per portare un tocco di colore in campo. I lacci e i tacchetti, tono su tono, creano un look essenziale, mentre i dettagli a contrasto, come l'iconico Swoosh Nike, non passano inosservati. Nella nostra collezione sono disponibili anche opzioni personalizzabili che consentono di scegliere tra una vasta gamma di tonalità. Puoi anche aggiungere la bandiera del tuo Paese, strisce sul tallone e stampe grafiche per un tocco personale.
Tecnologia innovativa in ogni scarpa
Quando si tratta di colpi potenti e sprint esplosivi, le scarpe giuste sono essenziali. Le scarpe da calcio blu Nike sono dotate di un'ammortizzazione reattiva che assorbe gli impatti. I modelli con unità Zoom Air conferiscono un livello extra di elasticità sotto il piede, per dare forza ai movimenti sul campo. E se sei alla ricerca di caratteristiche innovative, scegli le opzioni realizzate con Nike Gripknit. Questo speciale tessuto massimizza il controllo, in modo da mantenerti sempre in contatto con la palla, e si estende su tutta l'area di battuta, dall'alluce ai lacci fino alla punta del piede. Nike Gripknit si modella inoltre sulla forma del piede, dando una sensazione di sicurezza e aumentando la presa in condizioni di bagnato o asciutto.
Pronti per la velocità
Sei alla ricerca di scarpe da calcio blu che ti aiutino ad aumentare il ritmo? I nostri modelli forniscono l'aderenza necessaria per essere veloci in partenza. Nike Cyclone 360 aiuta a compiere movimenti più rapidi quando si corre in campo, mentre i materiali leggeri assicurano che nulla ti trattenga quando scatti verso la palla. Le opzioni con Speed Cage all'interno fissano il piede alla suola senza appesantirlo. Il risultato? Una stabilità ideale quando si aumenta la velocità.
Nessun terreno è off-limits
Ovunque tu decida di giocare, Nike ha la scarpa da calcio blu adatta. In condizioni di bagnato, i tacchetti metallici consentono la massima aderenza sul terreno scivoloso. Se non piove da tempo e il terreno è compatto, gli appositi modelli Nike ti daranno una sensazione di elasticità che proteggerà le tue articolazioni dall'impatto con la terra battuta. Giochi al coperto? I nostri modelli per campi indoor sono fatti per l'agilità, permettendoti di fermarti e ruotare con facilità. Offriamo anche opzioni multiterreno, pronte ad affrontare qualsiasi sfida.
Unisciti alla nostra missione
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti al nostro viaggio, scegli le scarpe da calcio blu con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.