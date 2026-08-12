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Scarpe da calcio blu

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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Scarpa da calcio a taglio basso – Ragazzo/a
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Scarpa da calcio a taglio basso – Ragazzo/a
CHF 170
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio alto per erba artificiale
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio alto per erba artificiale
CHF 150
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
CHF 350
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
CHF 380
Nike Phantom 6 Low Academy By You
Nike Phantom 6 Low Academy By You Scarpa da calcio multiterreno personalizzabile
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Nike Phantom 6 Low Academy By You
Scarpa da calcio multiterreno personalizzabile
CHF 135
Nike Phantom 6 Low Academy By You
Nike Phantom 6 Low Academy By You Scarpa da calcio multiterreno personalizzabile
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Scarpa da calcio multiterreno personalizzabile
CHF 135
Nike Phantom 6 Low Elite By You
Nike Phantom 6 Low Elite By You Scarpa da calcio personalizzabile per terreni compatti
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Nike Phantom 6 Low Elite By You
Scarpa da calcio personalizzabile per terreni compatti
CHF 350
Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
Nike Tiempo Reactgato
Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
29% di sconto
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
Nike Tiempo Streetgato PRM
Scarpa da calcio a taglio basso per campo indoor/cemento
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Scarpe da calcio blu: massimizza il tuo gioco

Corri in campo con sicurezza grazie alle scarpe da calcio blu Nike. È qui che l'innovazione incontra un design iconico. Ogni paio è realizzato per fornire supporto, precisione e trazione impareggiabili, in modo che tu possa dare il massimo, sempre. Nike offre scarpe da calcio blu per tutte le età, perché tutti meritano di giocare al meglio. Scopri le nostre collezioni più amate, che includono modelli innovativi che danno forza a ogni passo.


Le tue scarpe, il tuo stile


Qualunque sia il tuo stile, Nike ha il modello che fa per te. Troverai scarpe da calcio blu scuro e azzurre per portare un tocco di colore in campo. I lacci e i tacchetti, tono su tono, creano un look essenziale, mentre i dettagli a contrasto, come l'iconico Swoosh Nike, non passano inosservati. Nella nostra collezione sono disponibili anche opzioni personalizzabili che consentono di scegliere tra una vasta gamma di tonalità. Puoi anche aggiungere la bandiera del tuo Paese, strisce sul tallone e stampe grafiche per un tocco personale.


Tecnologia innovativa in ogni scarpa


Quando si tratta di colpi potenti e sprint esplosivi, le scarpe giuste sono essenziali. Le scarpe da calcio blu Nike sono dotate di un'ammortizzazione reattiva che assorbe gli impatti. I modelli con unità Zoom Air conferiscono un livello extra di elasticità sotto il piede, per dare forza ai movimenti sul campo. E se sei alla ricerca di caratteristiche innovative, scegli le opzioni realizzate con Nike Gripknit. Questo speciale tessuto massimizza il controllo, in modo da mantenerti sempre in contatto con la palla, e si estende su tutta l'area di battuta, dall'alluce ai lacci fino alla punta del piede. Nike Gripknit si modella inoltre sulla forma del piede, dando una sensazione di sicurezza e aumentando la presa in condizioni di bagnato o asciutto.


Pronti per la velocità


Sei alla ricerca di scarpe da calcio blu che ti aiutino ad aumentare il ritmo? I nostri modelli forniscono l'aderenza necessaria per essere veloci in partenza. Nike Cyclone 360 aiuta a compiere movimenti più rapidi quando si corre in campo, mentre i materiali leggeri assicurano che nulla ti trattenga quando scatti verso la palla. Le opzioni con Speed Cage all'interno fissano il piede alla suola senza appesantirlo. Il risultato? Una stabilità ideale quando si aumenta la velocità.


Nessun terreno è off-limits


Ovunque tu decida di giocare, Nike ha la scarpa da calcio blu adatta. In condizioni di bagnato, i tacchetti metallici consentono la massima aderenza sul terreno scivoloso. Se non piove da tempo e il terreno è compatto, gli appositi modelli Nike ti daranno una sensazione di elasticità che proteggerà le tue articolazioni dall'impatto con la terra battuta. Giochi al coperto? I nostri modelli per campi indoor sono fatti per l'agilità, permettendoti di fermarti e ruotare con facilità. Offriamo anche opzioni multiterreno, pronte ad affrontare qualsiasi sfida.


Unisciti alla nostra missione


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti al nostro viaggio, scegli le scarpe da calcio blu con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.