Cos'è esattamente una Tempo run?

"Le Tempo run aumentano l'efficienza del ciclo di allenamento e sono funzionali dal punto di vista del miglioramento delle prestazioni", afferma McDowell. In altre parole, la Tempo run può migliorare l'economia della corsa e ridurre l'affaticamento mentre spingi sull'acceleratore il giorno della gara.

Secondo alcune ricerche, la Tempo run è fondamentale per raggiungere nuovi traguardi. Uno studio del 2021 ha concluso che, oltre alle corse tranquille e alla distanza complessiva dell'allenamento, le Tempo run sono il fattore predittivo più importante per migliorare le prestazioni atletiche. La specialista afferma: "Questo significa che la Tempo run è più importante degli allenamenti con ripetute brevi o lunghe".