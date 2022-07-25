Quali sono i benefici della danza?

Secondo Carrie Skony, D.C. e C.C.S.P., oltre a variare per intensità e stile, i diversi tipi di danza sollecitano anche diversi schemi motori e gruppi muscolari. Per esempio, il balletto classico prevede movimenti lenti e controllati alternati da salti e balzi, che migliorano la resistenza muscolare del core, delle braccia e delle gambe.

"Questo tipo di esercizi può contribuire a sviluppare la silhouette longilinea e i muscoli tonici spesso associati al balletto classico", aggiunge Skony.

Secondo uno studio del 2019 pubblicato su Anatomy, con la danza classica i muscoli si conformano a mano a mano che il corpo si esercita nelle cinque posizioni di base che prevedono la intrarotazione e la extrarotazione delle gambe. Secondo ricercatori e ricercatrici, ciò favorisce la stabilità posturale, che nella danza classica coinvolge tutti i muscoli del corpo. Skony chiarisce che questo lavoro posturale può contrastare gli effetti di una posizione seduta tenuta a lungo per lavoro, in auto o sui mezzi pubblici.

Riguardo altri tipi di danza, Skony spiega che gli stili più incalzanti, come l'hip-hop, la danza jazz o il ballo liscio, richiedono una componente di forza esplosiva. Uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Sports and Physical Education suggerisce che la danza aumenta la forza perché i muscoli sono sollecitati a contrastare il peso corporeo; allo stesso tempo aumenta la resistenza perché i muscoli si abituano a lavorare intensamente per periodi di tempo più lunghi (in particolare, è noto che il ballo liscio e il ballo di gruppo sono utili per favorire la resistenza).