Quali sono i benefici della danza?
Sport e attività
Ovunque sia, nel salotto di casa o in uno studio di danza, è scientificamente provato che ballare offra una serie di benefici per la salute.
La danza è per tutti. Oltre a essere una forma di espressione fisica ed emotiva, la danza ha effetti benefici sulla salute del corpo e della mente. Mentre i corsi di danza tradizionali spesso prevedono di eseguire una coreografia e di memorizzare una sequenza di passi, è grazie ai più diffusi corsi di fitness incentrati sui diversi stili di movimento che un pubblico sempre più ampio si è avvicinato alla pratica della danza. Puoi ballare anche senza insegnante o partner. E puoi ballare praticamente ovunque.
"È importante capire che qualsiasi corpo è in grado di danzare; tutto è danza", afferma Mia Morris, direttrice esecutiva di Dance for All Bodies. "Qualsiasi movimento intenzionale, e anche involontario, può essere e deve essere considerato danza. Quello che fa la differenza è se pensi che i tuoi movimenti siano danza oppure no".
Ecco alcuni benefici della danza riconosciuti dalla comunità scientifica.
Quali sono i benefici della danza?
1.La danza è un buon allenamento cardio.
Secondo l'American College of Sports Medicine, la danza è considerata un'attività aerobica in quanto "impegna grandi gruppi muscolari, può essere praticata con continuità ed è di natura ritmica". Le ricerche suggeriscono un legame tra la salute a livello cardiovascolare e l'attività fisica: la danza rappresenta un'ottima opportunità per aumentare la seconda.
Danze come il Set dancing irlandese e il country scozzese sono note per essere ottime forme di esercizio aerobico. Tuttavia, non è necessario praticare forme di danza ad alta energia per ottenere benefici.
"Ballare più lentamente è ideale per aumentare il livello di attività fisica, soprattutto se si è agli inizi", dichiara Alyssa Arms, P.T., dottoressa in fisioterapia, O.C.S. e titolare di Back in Step Physical Therapy. "Muoverti in modo più rapido è particolarmente utile per la salute cardiaca generale: assicurati solo che la frequenza cardiaca dell'allenamento sia adatta a te e al tuo stato di salute".
Oltre a rafforzare il cuore, la danza può ridurre anche l'insorgenza di alcune patologie. Uno studio del 2016 ha rilevato che ballare a intensità moderata riduce il rischio di malattie cardiovascolari.
2.Ballare può migliorare la resistenza muscolare e la forza.
Secondo Carrie Skony, D.C. e C.C.S.P., oltre a variare per intensità e stile, i diversi tipi di danza sollecitano anche diversi schemi motori e gruppi muscolari. Per esempio, il balletto classico prevede movimenti lenti e controllati alternati da salti e balzi, che migliorano la resistenza muscolare del core, delle braccia e delle gambe.
"Questo tipo di esercizi può contribuire a sviluppare la silhouette longilinea e i muscoli tonici spesso associati al balletto classico", aggiunge Skony.
Secondo uno studio del 2019 pubblicato su Anatomy, con la danza classica i muscoli si conformano a mano a mano che il corpo si esercita nelle cinque posizioni di base che prevedono la intrarotazione e la extrarotazione delle gambe. Secondo ricercatori e ricercatrici, ciò favorisce la stabilità posturale, che nella danza classica coinvolge tutti i muscoli del corpo. Skony chiarisce che questo lavoro posturale può contrastare gli effetti di una posizione seduta tenuta a lungo per lavoro, in auto o sui mezzi pubblici.
Riguardo altri tipi di danza, Skony spiega che gli stili più incalzanti, come l'hip-hop, la danza jazz o il ballo liscio, richiedono una componente di forza esplosiva. Uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Sports and Physical Education suggerisce che la danza aumenta la forza perché i muscoli sono sollecitati a contrastare il peso corporeo; allo stesso tempo aumenta la resistenza perché i muscoli si abituano a lavorare intensamente per periodi di tempo più lunghi (in particolare, è noto che il ballo liscio e il ballo di gruppo sono utili per favorire la resistenza).
3.La danza migliora la coordinazione, l'equilibrio e l'agilità.
Ogni stile di danza si caratterizza per una serie specifica di movimenti, posizioni e passi che, se combinati, creano nuove coreografie. L'unione di questi elementi implica coordinazione, equilibrio e agilità.
"La danza di solito richiede di fare passi in direzioni diverse, di stare in piedi su una gamba sola (anche solo per un secondo o due) e di far muovere contemporaneamente diverse parti del corpo", afferma Arms.
Uno studio del 2021 ha suggerito che la danza può migliorare le funzioni motorie dei pazienti affetti da Parkinson. Ricercatori e ricercatrici hanno osservato che seguire lezioni di danza per alcune settimane aumenta l'equilibrio, migliora la capacità di passare dalla posizione seduta a quella eretta e riduce il rallentamento nell'andatura.
"A essere particolarmente benefico è il fatto che la danza richiede movimenti integrati e multidirezionali, il che significa che diverse parti del corpo devono coordinarsi e lavorare insieme per ottenere schemi di movimento complessi", spiega Skony.
4.Può migliorare la densità minerale ossea.
Delle ricerche hanno suggerito che gli esercizi ad alto impatto contribuiscono alla crescita del tessuto osseo, il quale viene sollecitato dalla forza esercitata durante gli esercizi di sostegno del peso, tipici della danza. Secondo Skony, l'allegro (sequenza rapida di passi) e il tip tap hanno un impatto maggiore sulla parte inferiore del corpo, mentre gli stili che prevedono l'appoggio del peso sulle braccia, come la break dance e la danza moderna, favoriscono la densità ossea della parte superiore del corpo.
"Le ossa si rafforzano se esposte a sollecitazioni meccaniche (fisiche)", afferma. "Pertanto, i maggiori benefici per la salute delle ossa si ottengono con attività a impatto come il salto, la corsa e l'allenamento con i pesi. Dal momento che la maggior parte dei corsi di danza prevede, naturalmente, esercizi fisici di carico o salti, se praticata con costanza, la danza apporta grandi benefici alla salute delle ossa, soprattutto nella parte inferiore del corpo".
Uno studio del 2019 condotto su donne in post-menopausa con osteopenia (perdita di massa ossea e indebolimento delle ossa) ha riscontrato un miglioramento della densità minerale ossea grazie alla danza. Lo studio suggerisce che la danza è una valida integrazione a farmaci e cure di altro tipo che mirano al miglioramento della densità minerale ossea.
5.Può migliorare l'umore.
Fermo restando che affidarsi a uno o una specialista è fondamentale per affrontare qualsiasi problematica legata alla salute mentale, la ricerca ha suggerito che la danza può affiancare gli interventi terapeutici. Per esempio, una revisione sistematica del 2019 pubblicata su Frontiers in Psychology ha confermato l'efficacia della danzaterapia se affiancata a programmi terapeutici per adulti che soffrono di depressione. Ricercatori e ricercatrici hanno messo in evidenza la componente non verbale della danza, che permette ai partecipanti di esprimere emozioni senza l'uso di parole.
"La danza è liberatoria", afferma Morris. "È una valvola di sfogo che ti permette di esprimere il tuo io più autentico in un linguaggio universalmente compreso. Con la danza puoi esprimere emozioni a cui non riesci a dare un nome o raccontare qualcosa che non riesci a esprimere a parole".
Inoltre, una meta-analisi del 2014 ha riscontrato effetti positivi significativi legati alla danza in ambito terapeutico e che la danza può non solo ridurre i sintomi della depressione e dell'ansia, ma anche migliorare l'umore e il benessere personale.
Poiché esistono molti stili di danza, praticare generi diversi può apportare benefici diversi.
"Esistono tantissimi stili, dalla danza classica, all'hip-hop, allo swing e molto altro ancora", aggiunge Arms. "Naturalmente, alcuni stili possono comportare maggiore sforzo sulle ginocchia o richiedere una particolare flessibilità per poterli eseguire correttamente. Ma ce n'è davvero per tutti i gusti".
Testo di Ashley Lauretta