Quali sono i benefici della danza?

Fermo restando che affidarsi a uno o una specialista è fondamentale per affrontare qualsiasi problematica legata alla salute mentale, la ricerca ha suggerito che la danza può affiancare gli interventi terapeutici. Per esempio, una revisione sistematica del 2019 pubblicata su Frontiers in Psychology ha confermato l'efficacia della danzaterapia se affiancata a programmi terapeutici per adulti che soffrono di depressione. Ricercatori e ricercatrici hanno messo in evidenza la componente non verbale della danza, che permette ai partecipanti di esprimere emozioni senza l'uso di parole.

"La danza è liberatoria", afferma Morris. "È una valvola di sfogo che ti permette di esprimere il tuo io più autentico in un linguaggio universalmente compreso. Con la danza puoi esprimere emozioni a cui non riesci a dare un nome o raccontare qualcosa che non riesci a esprimere a parole".

Inoltre, una meta-analisi del 2014 ha riscontrato effetti positivi significativi legati alla danza in ambito terapeutico e che la danza può non solo ridurre i sintomi della depressione e dell'ansia, ma anche migliorare l'umore e il benessere personale.

Poiché esistono molti stili di danza, praticare generi diversi può apportare benefici diversi.

"Esistono tantissimi stili, dalla danza classica, all'hip-hop, allo swing e molto altro ancora", aggiunge Arms. "Naturalmente, alcuni stili possono comportare maggiore sforzo sulle ginocchia o richiedere una particolare flessibilità per poterli eseguire correttamente. Ma ce n'è davvero per tutti i gusti".

Testo di Ashley Lauretta